https://ria.ru/20220819/kapremont-1810712488.html

Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы

Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы - РИА Новости, 19.08.2022

Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы

Работы по капитальному ремонту и реставрации проводятся в Москве в 15 домах - объектах культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:40

2022-08-19T12:40

2022-08-19T12:40

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петр бирюков

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации проводятся в Москве в 15 домах - объектах культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работы над каждым зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время в рамках программы ведутся работы на 15 объектах. В частности, на финальной стадии ремонт в доме №9, строение 1 по улице Волхонка, который был возведен в 1879 году."Вначале специалисты создали цифровую модель дома, затем максимально точно выявили объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздали, используя 3D-моделирование. Все применяемые в рамках реставрации материалы и оборудование - исключительно отечественного производства", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.

https://ria.ru/20220808/tekhnika-1808111425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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