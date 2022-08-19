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Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы - РИА Новости, 19.08.2022
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Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы
Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы - РИА Новости, 19.08.2022
Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы
Работы по капитальному ремонту и реставрации проводятся в Москве в 15 домах - объектах культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:40
2022-08-19T12:40
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москва
капремонт в москве
петр бирюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации проводятся в Москве в 15 домах - объектах культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работы над каждым зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время в рамках программы ведутся работы на 15 объектах. В частности, на финальной стадии ремонт в доме №9, строение 1 по улице Волхонка, который был возведен в 1879 году."Вначале специалисты создали цифровую модель дома, затем максимально точно выявили объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздали, используя 3D-моделирование. Все применяемые в рамках реставрации материалы и оборудование - исключительно отечественного производства", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.
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москва, капремонт в москве, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Петр Бирюков
12:40 19.08.2022
 

Бирюков: капремонт с реставрацией проходит в 15 домах-памятниках Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту и реставрации проводятся в Москве в 15 домах - объектах культурного наследия, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы, второй год городом выделяются специальные субсидии. Работы над каждым зданием требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки, ведь необходимо максимально сохранить все его особенности", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время в рамках программы ведутся работы на 15 объектах. В частности, на финальной стадии ремонт в доме №9, строение 1 по улице Волхонка, который был возведен в 1879 году.
"Вначале специалисты создали цифровую модель дома, затем максимально точно выявили объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие фрагменты лепнины воссоздали, используя 3D-моделирование. Все применяемые в рамках реставрации материалы и оборудование - исключительно отечественного производства", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа софинансирования капремонта в домах-памятниках была принята, так как отдельные здания в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно восстановить сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в МосквеПетр Бирюков
 
 
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