https://ria.ru/20220819/kandidat-1810879018.html

"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине

"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине - РИА Новости, 19.08.2022

"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине

Пользователи Twitter из Великобритании отреагировали на заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака, предложившего не допускать президента России... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:57

2022-08-19T20:57

2022-08-19T20:57

политика

россия

бали

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

риши сунак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter из Великобритании отреагировали на заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака, предложившего не допускать президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре."Британские консерваторы — настоящие вредители в сфере международных отношений", — написал MassoudH."Отчаянная попытка выглядеть крутым потенциальным премьер-министром при низком рейтинге", — отметила radha."Мне кажется, что многие из этих так называемых лидеров боятся встретить настоящего", — предположил Roger Clement."Кто-нибудь сообщил ему, что он не президент Индонезии?" — сыронизировал MF Johnny."Сунак может лишь помечтать о поездке на мероприятие. Его политическая карьера скоро завершится", — спрогнозировал Indie Jones.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада предлагали исключить Россию из G20, однако другие члены объединения высказались против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркнула, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в клуб.

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1809006810.html

https://ria.ru/20220818/ssha-1810527055.html

россия

бали

индонезия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, риши сунак, владимир путин