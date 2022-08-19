https://ria.ru/20220819/kandidat-1810879018.html
"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине
"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине - РИА Новости, 19.08.2022
"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине
Пользователи Twitter из Великобритании отреагировали на заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака, предложившего не допускать президента России... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:57
2022-08-19T20:57
2022-08-19T20:57
политика
россия
бали
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
риши сунак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter из Великобритании отреагировали на заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака, предложившего не допускать президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре."Британские консерваторы — настоящие вредители в сфере международных отношений", — написал MassoudH."Отчаянная попытка выглядеть крутым потенциальным премьер-министром при низком рейтинге", — отметила radha."Мне кажется, что многие из этих так называемых лидеров боятся встретить настоящего", — предположил Roger Clement."Кто-нибудь сообщил ему, что он не президент Индонезии?" — сыронизировал MF Johnny."Сунак может лишь помечтать о поездке на мероприятие. Его политическая карьера скоро завершится", — спрогнозировал Indie Jones.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада предлагали исключить Россию из G20, однако другие члены объединения высказались против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркнула, что хочет объединить G20 и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в клуб.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1809006810.html
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РИА Новости
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политика, россия, бали, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, риши сунак, владимир путин
Политика, Россия, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Риши Сунак, Владимир Путин
"Боится лидера". Британцы пристыдили Сунака после его заявления о Путине
Британцы назвали кандидата в премьеры Сунака жалким после его слов о Путине