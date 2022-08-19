02:23 19.08.2022 (обновлено: 05:35 19.08.2022)
В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие
При столкновении двух небольших самолетов в Калифорнии погибли несколько человек
© AP Photo / Gregory BullКалифорния
© AP Photo / Gregory Bull
Калифорния. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти.
"Экстренные службы выехали в муниципальный аэропорт Уотсонвилла после столкновения двух шедших на посадку самолетов. Сообщается о нескольких погибших", - говорится в заявлении.
Газета San Francisco Chronicle сообщает, что над аэропортом столкнулись самолеты Cessna 152 и Cessna 340. На борту одного из них находились два человека, на другом - один пилот. По предварительным данным, все трое погибли.
На снимке, размещенной городским советом в соцсетях, видны обломки одного из самолетов, врезавшегося в ангар на летном поле.
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