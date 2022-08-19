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В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие - РИА Новости, 19.08.2022
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В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие
В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие - РИА Новости, 19.08.2022
В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие
Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T02:23
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти.Газета San Francisco Chronicle сообщает, что над аэропортом столкнулись самолеты Cessna 152 и Cessna 340. На борту одного из них находились два человека, на другом - один пилот. По предварительным данным, все трое погибли.На снимке, размещенной городским советом в соцсетях, видны обломки одного из самолетов, врезавшегося в ангар на летном поле.
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02:23 19.08.2022 (обновлено: 05:35 19.08.2022)
 
В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие

При столкновении двух небольших самолетов в Калифорнии погибли несколько человек

© AP Photo / Gregory BullКалифорния
Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Gregory Bull
Калифорния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти.
"Экстренные службы выехали в муниципальный аэропорт Уотсонвилла после столкновения двух шедших на посадку самолетов. Сообщается о нескольких погибших", - говорится в заявлении.
Газета San Francisco Chronicle сообщает, что над аэропортом столкнулись самолеты Cessna 152 и Cessna 340. На борту одного из них находились два человека, на другом - один пилот. По предварительным данным, все трое погибли.
На снимке, размещенной городским советом в соцсетях, видны обломки одного из самолетов, врезавшегося в ангар на летном поле.
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