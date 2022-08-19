https://ria.ru/20220819/kaliforniya-1810628679.html

В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие

В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие - РИА Новости, 19.08.2022

В Калифорнии столкнулись два самолета, есть погибшие

Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T02:23

2022-08-19T02:23

2022-08-19T05:35

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131409/60/1314096087_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4aca6c64bef9a20d1fec1b36b8f1c5c4.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в калифорнийском городе Уотсонвилл, сообщили городские власти.Газета San Francisco Chronicle сообщает, что над аэропортом столкнулись самолеты Cessna 152 и Cessna 340. На борту одного из них находились два человека, на другом - один пилот. По предварительным данным, все трое погибли.На снимке, размещенной городским советом в соцсетях, видны обломки одного из самолетов, врезавшегося в ангар на летном поле.

https://ria.ru/20220814/chekhiya-1809537786.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша