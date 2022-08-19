https://ria.ru/20220819/kadyrov-1810626967.html

Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому

Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2022

Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T01:34

2022-08-19T01:34

2022-08-19T02:27

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства", но тот сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы."Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину* ("Азов", террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). И это лучшая его роль за всю актерскую практику", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он пояснил, что кровная месть чеченцев - "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства".*Организация признана террористической и запрещена в России

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