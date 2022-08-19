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Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/kadyrov-1810626967.html
Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому
Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому - РИА Новости, 19.08.2022
Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T01:34
2022-08-19T02:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства", но тот сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы."Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину* ("Азов", террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). И это лучшая его роль за всю актерскую практику", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он пояснил, что кровная месть чеченцев - "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства".*Организация признана террористической и запрещена в России
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
01:34 19.08.2022 (обновлено: 02:27 19.08.2022)
 
Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому

Глава Чечни Кадыров заявил, что Зеленскому бессмысленно объявлять "кровную месть"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства", но тот сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы.
"Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину* ("Азов", террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). И это лучшая его роль за всю актерскую практику", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией
Он пояснил, что кровная месть чеченцев - "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства".
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
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