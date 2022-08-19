01:34 19.08.2022 (обновлено: 02:27 19.08.2022)
Кадыров объяснил бессмысленность "кровной мести" Зеленскому
Глава Чечни Кадыров заявил, что Зеленскому бессмысленно объявлять "кровную месть"
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Зеленскому можно было бы объявить "кровную месть", так как это единственный "действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства", но тот сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы.
"Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину и азовщину* ("Азов", террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). И это лучшая его роль за всю актерскую практику", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что кровная месть чеченцев - "единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства".
*Организация признана террористической и запрещена в России