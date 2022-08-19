05:29 19.08.2022 (обновлено: 05:30 19.08.2022)
Минпромторг не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года
Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что в большей степени начались дефляционные процессы
© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
© Depositphotos / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Надеюсь, что нет. Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы", - ответил он на соответствующий вопрос.
Евтухов также рассказал, что крупные ритейлеры продолжают ограничивать торговую наценку на социально значимые товары. По его мнению, такую практику целесообразно продолжать и дальше, но нормативно закреплять не планируется. "Я считаю, что мы нашли путь как договариваться с торговлей – чтобы они соблюдали определённые правила - без жесткого нормативного и императивного закрепления", - подчеркнул он.
В июне текущего года Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал продовольственную дефляцию. Цены на продовольствие снизились в июне на 1,1%, в июле дефляция усилилась до 1,53%. По последним данным Минэкономразвития, с начала месяца к 15 августа составила 0,69%. В целом министерство ожидает, что инфляция в РФ в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.
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