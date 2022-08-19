https://ria.ru/20220819/inflyatsiya-1810633136.html

Минпромторг не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года

Минпромторг не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года - РИА Новости, 19.08.2022

Минпромторг не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года

Минпромторг РФ не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:29

2022-08-19T05:29

2022-08-19T05:30

россия

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не прогнозирует скачка продовольственной инфляции к концу года, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Евтухов также рассказал, что крупные ритейлеры продолжают ограничивать торговую наценку на социально значимые товары. По его мнению, такую практику целесообразно продолжать и дальше, но нормативно закреплять не планируется. "Я считаю, что мы нашли путь как договариваться с торговлей – чтобы они соблюдали определённые правила - без жесткого нормативного и императивного закрепления", - подчеркнул он.В июне текущего года Росстат впервые с августа 2021 года зафиксировал продовольственную дефляцию. Цены на продовольствие снизились в июне на 1,1%, в июле дефляция усилилась до 1,53%. По последним данным Минэкономразвития, с начала месяца к 15 августа составила 0,69%. В целом министерство ожидает, что инфляция в РФ в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.

https://ria.ru/20220810/deflyatsiya-1808710289.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)