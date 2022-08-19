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Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/gumpomosch-1810884736.html
Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину
Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину
Пять гуманитарных акций провели российские военные в течение пятницы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению доставили 507,9... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:49
2022-08-19T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций провели российские военные в течение пятницы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению доставили 507,9 тонн помощи, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта этого года доставлено 57075,7 тонны гуманитарной помощи в рамках 1474 акции. В частности, за истекшие сутки проведено четыре гуманитарные акции в ДНР, в Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 187,1 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810753448.html
харьковская область
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
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в мире, харьковская область, донбасс, украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донбасс, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
21:49 19.08.2022 (обновлено: 21:57 19.08.2022)
 
Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину

Минобороны: Россия доставила за сутки 507,9 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

© РИА Новости / Максим ЗахаровДоставка гуманитарной помощи
Доставка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Доставка гуманитарной помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций провели российские военные в течение пятницы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению доставили 507,9 тонн помощи, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"19 августа... проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 507,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта этого года доставлено 57075,7 тонны гуманитарной помощи в рамках 1474 акции. В частности, за истекшие сутки проведено четыре гуманитарные акции в ДНР, в Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 187,1 тонны гуманитарной помощи.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонбассУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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