https://ria.ru/20220819/gumpomosch-1810884736.html

Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину

Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 19.08.2022

Россия доставила за сутки 507,9 тонны гумпомощи в Донбасс и на Украину

Пять гуманитарных акций провели российские военные в течение пятницы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению доставили 507,9... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:49

2022-08-19T21:49

2022-08-19T21:57

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций провели российские военные в течение пятницы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению доставили 507,9 тонн помощи, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта этого года доставлено 57075,7 тонны гуманитарной помощи в рамках 1474 акции. В частности, за истекшие сутки проведено четыре гуманитарные акции в ДНР, в Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 187,1 тонны гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810753448.html

харьковская область

донбасс

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, харьковская область, донбасс, украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика