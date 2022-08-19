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Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022
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Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь
Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022
Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь
Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:18
2022-08-19T04:19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки, заявил МИД Соединенного Королевства.Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Британии приурочило это заявление к Всемирному дню гуманитарной помощи, провозглашенному Генассамблеей ООН.С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт - смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", погибли 22 сотрудника ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
04:18 19.08.2022 (обновлено: 04:19 19.08.2022)
 
Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь

Великобритания выделит Украине и странам восточной Африки 36 миллионов фунтов гумпомощи

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки, заявил МИД Соединенного Королевства.
"Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов в качестве оказания экстренной помощи тем, кто живет в условиях вооруженного конфликта на Украине и в Сирии и дефицита продуктов питания в странах восточной Африки", - говорится в заявлении.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Британии приурочило это заявление к Всемирному дню гуманитарной помощи, провозглашенному Генассамблеей ООН.
С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт - смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", погибли 22 сотрудника ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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