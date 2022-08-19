04:18 19.08.2022 (обновлено: 04:19 19.08.2022)
Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь
Великобритания выделит Украине и странам восточной Африки 36 миллионов фунтов гумпомощи
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки, заявил МИД Соединенного Королевства.
"Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов в качестве оказания экстренной помощи тем, кто живет в условиях вооруженного конфликта на Украине и в Сирии и дефицита продуктов питания в странах восточной Африки", - говорится в заявлении.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Британии приурочило это заявление к Всемирному дню гуманитарной помощи, провозглашенному Генассамблеей ООН.
С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт - смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", погибли 22 сотрудника ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.