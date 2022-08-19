https://ria.ru/20220819/gumpomosch-1810631170.html

Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь

Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь - РИА Новости, 19.08.2022

Британия выделит Украине и странам Африки гуманитарную помощь

Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T04:18

2022-08-19T04:18

2022-08-19T04:19

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания выделит 36 миллионов фунтов стерлингов (42,9 миллиона долларов США) в качестве гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам восточной Африки, заявил МИД Соединенного Королевства.Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Британии приурочило это заявление к Всемирному дню гуманитарной помощи, провозглашенному Генассамблеей ООН.С 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 19 августа отмечается как Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день в 2003 году в Багдаде произошел крупный теракт - смертник взорвал начиненный взрывчаткой грузовик у отеля "Канал", погибли 22 сотрудника ООН, включая спецпредставителя генерального секретаря по Ираку Серджио ди-Мелло.

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Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина