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Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.08.2022

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:46

2022-08-19T00:46

2022-08-19T00:46

справки

в мире

всемирный день гуманитарной помощи

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Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. Этот день был объявлен Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2008 года для повышения информированности общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества по ее оказанию. Дата была выбрана в память о погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В результате террористического нападения тогда погибли 22 человека, в том числе специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке Сержиу Виейра ди Меллу (Sergio Vieira de Mello). Во Всемирный день гуманитарной помощи мир чтит память гуманитарных работников, погибших и пострадавших в ходе выполнения своей работы, чествует всех работников сферы помощи и здравоохранения, которые продолжают оказывать жизненно важную поддержку и защиту наиболее нуждающимся.Каждый год бедствия причиняют миллионам людей огромные страдания. Обычно жертвами становятся самые малообеспеченные, живущие в неблагоприятных условиях и уязвимые люди. Они страдают от конфликтов, стихийных бедствий, нехватки продовольствия, жилья и пр. В последние два года гуманитарная ситуация в мире усугубилась продолжающейся пандемией COVID-19.Гуманитарные работники стремятся обеспечить жизненно необходимую помощь и долгосрочную реабилитацию страдающим от бедствий общинам независимо от места их проживания, национальности, социальной принадлежности, религии, пола, расы, или каких-либо иных признаков.Гуманитарная помощь основана на таких принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. Гуманитарные работники могут оказывать помощь в разных станах мира, но большинство из них делают это в своих странах. Они являются представителями различных культур, идеологий и обладают разным опытом, но всех их объединяет приверженность гуманистическим идеалам.По данным ООН, в 2021 году более 460 гуманитарных работников стали жертвами нападений. В результате свыше 140 из них были убиты – это рекордная цифра с 2013 года. Более 200 гуманитарных работника получили ранения и 117 были похищены.Большая часть этого насилия произошла в Южном Судане, Афганистане и Сирии.Из числа погибших гуманитарных работников 98% были гражданами своей страны, а 2% — международный (иностранный) персонал. Более половины (53%) были сотрудниками национальных НПО.С начала 2022 года более 160 гуманитарных работников подверглись нападениям, погибли 44 человека.Согласно Глобальному гуманитарному обзору ООН, в настоящее время 274 миллиона человек в мире нуждаются в гуманитарной помощи и защите. В 2021 году эта цифра составила 235 миллионов человек, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия. В числе наиболее нуждающихся стран – Демократическая Республика Конго (27 миллионов человек), Эфиопия (25,9 миллиона), Афганистан (24,4 миллиона), Йемен (20,7 миллиона), Мьянма (14,4 миллиона). Кампанией по проведению Всемирного дня гуманитарной помощи руководит Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД).УКГД входит в состав Секретариата ООН и отвечает за объединение усилий гуманитарных организаций в целях обеспечения согласованного реагирования на чрезвычайные ситуации. Мандат УКГД определен резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь, 1991). Эта структура оказывает поддержку Генеральному секретарю ООН, координирует помощь пострадавшим и продвигает решения по снижению гуманитарных потребностей, рисков и уязвимости. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи посвящается определенной теме, в рамках которой партнеры объединяют усилия для спасения пострадавших в результате кризисов, обеспечения их благосостояния и уважения к их достоинству, гарантий безопасности гуманитарных сотрудников.В 2022 году тема дня – "Только вместе". Организаторы мероприятия решили сделать акцент на информации о сотнях тысяч волонтеров, профессионалов и самих пострадавших, которые доставляют срочную медицинскую помощь, еду, предоставляют жилье и социально-правовую защиту нуждающимся. Среди них – учителя, водители, психологи, медработники, спасатели и др.Россия является партнером ООН в вопросах чрезвычайного гуманитарного реагирования, она признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара. МЧС России при координации МИД РФ и во взаимодействии с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам, участвует в реализации проектов, укрепляющих многостороннее партнерство государств-доноров со странами получателями.Гуманитарное реагирование за рубежом – это не только оказание гуманитарной помощи, но и эвакуация российских граждан из-за рубежа, санитарно-авиационная эвакуация, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и ликвидация последствий техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также реализация проектов содействия международному развитию, укрепляющих многостороннее партнерство и счет идет на сотни операций.МЧС России и ООН взаимодействуют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. За время сотрудничества ведомством было проведено более 500 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом, гуманитарная помощь была оказана более чем 80 странам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день гуманитарной помощи