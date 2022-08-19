https://ria.ru/20220819/gosizmena-1810688394.html

СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене

СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене - РИА Новости, 19.08.2022

СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:40

2022-08-19T11:40

2022-08-19T11:40

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен был установить жучки в кулуарах здания для сбора информации о визитах иностранных делегаций в Киев, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Контрразведка службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщает Дехтяренко в Telegram.По информации СБУ, подозреваемый должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как сообщил Дехтяренко, все поставленные задачи не были выполнены, поскольку он уволился из Рады. Был раскрыт позже контрразведкой СБУ при попытке трудоустроиться на стратегический объект в Житомирской области.Продолжается следствие в рамках дела по статье "государственная измена". При этом фамилия подозреваемого не называется.

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, житомирская область, служба безопасности украины, верховная рада украины