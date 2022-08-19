СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене
Экс-сотрудника аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ, заподозрили в госизмене
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен был установить жучки в кулуарах здания для сбора информации о визитах иностранных делегаций в Киев, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Контрразведка службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщает Дехтяренко в Telegram.
По информации СБУ, подозреваемый должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как сообщил Дехтяренко, все поставленные задачи не были выполнены, поскольку он уволился из Рады. Был раскрыт позже контрразведкой СБУ при попытке трудоустроиться на стратегический объект в Житомирской области.
Продолжается следствие в рамках дела по статье "государственная измена". При этом фамилия подозреваемого не называется.
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