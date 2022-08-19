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СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене - РИА Новости, 19.08.2022
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СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене
СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене - РИА Новости, 19.08.2022
СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:40
2022-08-19T11:40
в мире
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житомирская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен был установить жучки в кулуарах здания для сбора информации о визитах иностранных делегаций в Киев, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Контрразведка службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщает Дехтяренко в Telegram.По информации СБУ, подозреваемый должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как сообщил Дехтяренко, все поставленные задачи не были выполнены, поскольку он уволился из Рады. Был раскрыт позже контрразведкой СБУ при попытке трудоустроиться на стратегический объект в Житомирской области.Продолжается следствие в рамках дела по статье "государственная измена". При этом фамилия подозреваемого не называется.
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в мире, россия, украина, житомирская область, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Житомирская область, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
11:40 19.08.2022
 
СБУ заподозрила бывшего сотрудника аппарата Верховной рады в госизмене

Экс-сотрудника аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ, заподозрили в госизмене

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в госизмене бывшего сотрудника из управления аппарата Верховной рады, якобы завербованного ФСБ РФ, который должен был установить жучки в кулуарах здания для сбора информации о визитах иностранных делегаций в Киев, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Контрразведка службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата Верховной рады (ВР) Украины. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах", - сообщает Дехтяренко в Telegram.
По информации СБУ, подозреваемый должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров. При этом, как сообщил Дехтяренко, все поставленные задачи не были выполнены, поскольку он уволился из Рады. Был раскрыт позже контрразведкой СБУ при попытке трудоустроиться на стратегический объект в Житомирской области.
Продолжается следствие в рамках дела по статье "государственная измена". При этом фамилия подозреваемого не называется.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. 2019 год - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 12:48
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