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Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
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Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда - РИА Новости, 19.08.2022
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда
Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:16
2022-08-19T11:51
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры."Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко", — говорится в сообщении.На официальном сайте Госфильмофонда России указано, что ранее эту должность занимал Роман Чистяков.Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в том числе Центральной избирательной комиссии и администрации президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".
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новости культуры, кино и сериалы, госфильмофонд рф
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Госфильмофонд РФ
11:16 19.08.2022 (обновлено: 11:51 19.08.2022)
 
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда

Гендиректором Госфильмофонда России назначен Александр Павлов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВъезд на территорию ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Московской области
Въезд на территорию ФГБУК Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры.
"Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко", — говорится в сообщении.
© Фото : Министерство культуры РФАлександр Павлов
Александр Павлов - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Министерство культуры РФ
Александр Павлов
На официальном сайте Госфильмофонда России указано, что ранее эту должность занимал Роман Чистяков.
Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в том числе Центральной избирательной комиссии и администрации президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".
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