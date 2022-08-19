https://ria.ru/20220819/gosfilmofond-1810682102.html
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда - РИА Новости, 19.08.2022
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда
Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:16
2022-08-19T11:16
2022-08-19T11:51
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры."Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко", — говорится в сообщении.На официальном сайте Госфильмофонда России указано, что ранее эту должность занимал Роман Чистяков.Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в том числе Центральной избирательной комиссии и администрации президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".
https://ria.ru/20220815/kino-1809706062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, госфильмофонд рф
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Госфильмофонд РФ
11:16 19.08.2022 (обновлено: 11:51 19.08.2022)
Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда
Гендиректором Госфильмофонда России назначен Александр Павлов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры.
"Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко", — говорится в сообщении.
На официальном сайте Госфильмофонда России указано, что ранее эту должность занимал Роман Чистяков.
Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в том числе Центральной избирательной комиссии и администрации президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".