https://ria.ru/20220819/gosfilmofond-1810682102.html

Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда

Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда - РИА Новости, 19.08.2022

Назначен новый генеральный директор Госфильмофонда

Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:16

2022-08-19T11:16

2022-08-19T11:51

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректором Госфильмофонда России стал Александр Павлов, сообщает пресс-служба министерства культуры."Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко", — говорится в сообщении.На официальном сайте Госфильмофонда России указано, что ранее эту должность занимал Роман Чистяков.Александр Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. С отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Ранее Павлов работал в высших органах государственной власти РФ, в том числе Центральной избирательной комиссии и администрации президента России. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".

https://ria.ru/20220815/kino-1809706062.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, госфильмофонд рф