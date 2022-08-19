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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:39
2022-08-19T16:39
2022-08-19T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов