https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810802795.html

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:39

2022-08-19T16:39

2022-08-19T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810753448.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины