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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810802795.html
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:39
2022-08-19T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220819/spetsoperatsiya-1810753448.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
16:39 19.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, под контролем ДНР находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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