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В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества
В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества - РИА Новости, 19.08.2022
В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества
Центр детского творчества поврежден в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:20
2022-08-19T09:20
2022-08-19T09:20
горловка
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Центр детского творчества поврежден в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."Вследствие вчерашнего (18.08.2022 г.) обстрела жилмассива "Строитель" со стороны ВСУ поврежден Центр детского творчества Никитовского района города Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Горловка, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества
Мэр Горловки Приходько: из-за обстрелов ВСУ поврежден Центр детского творчества