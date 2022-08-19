https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810648810.html

В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества

В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества - РИА Новости, 19.08.2022

В Горловке при обстреле ВСУ поврежден Центр детского творчества

Центр детского творчества поврежден в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:20

2022-08-19T09:20

2022-08-19T09:20

горловка

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Центр детского творчества поврежден в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."Вследствие вчерашнего (18.08.2022 г.) обстрела жилмассива "Строитель" со стороны ВСУ поврежден Центр детского творчества Никитовского района города Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины