https://ria.ru/20220819/golosovanie-1810781173.html

В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа

В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа

Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:47

2022-08-19T15:47

2022-08-19T15:47

москва

сергей собянин

россия

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.В свою очередь глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что москвичей спросят, какие улучшения смогут сделать их район более комфортным. Результаты будут направлены мэру Москвы Сергею Собянину для учета мнения жителей столицы.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html

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москва, сергей собянин, россия, общество