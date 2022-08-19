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В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа - РИА Новости, 19.08.2022
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В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа
В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа
Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:47
2022-08-19T15:47
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.В свою очередь глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что москвичей спросят, какие улучшения смогут сделать их район более комфортным. Результаты будут направлены мэру Москвы Сергею Собянину для учета мнения жителей столицы.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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москва, сергей собянин, россия, общество
Москва, Сергей Собянин, Россия, Общество
15:47 19.08.2022
 
В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа

В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа перед муниципальными выборами в сентябре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Двадцать шестого августа будет тестовое голосование. Одновременно будут работать и офлайновые участки - УИКи... Москвичи, которые захотят принять участие в тесте, точно так же как и в "боевом" голосовании, могут прийти, попробовать электронное, бумажное. Это будет в пятницу с 8 утра до 5 вечера", - сказал Костырко.
В свою очередь глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что москвичей спросят, какие улучшения смогут сделать их район более комфортным. Результаты будут направлены мэру Москвы Сергею Собянину для учета мнения жителей столицы.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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