В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа
В Москве пройдет тестовое голосование 26 августа перед муниципальными выборами в сентябре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 26 августа, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Двадцать шестого августа будет тестовое голосование. Одновременно будут работать и офлайновые участки - УИКи... Москвичи, которые захотят принять участие в тесте, точно так же как и в "боевом" голосовании, могут прийти, попробовать электронное, бумажное. Это будет в пятницу с 8 утра до 5 вечера", - сказал Костырко.
В свою очередь глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что москвичей спросят, какие улучшения смогут сделать их район более комфортным. Результаты будут направлены мэру Москвы Сергею Собянину для учета мнения жителей столицы.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.