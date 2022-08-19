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США предоставят Украине 105-миллиметровые гаубицы
США предоставят Украине 105-миллиметровые гаубицы - РИА Новости, 19.08.2022
США предоставят Украине 105-миллиметровые гаубицы
США в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 000 снарядов к ним, заявил на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:33
2022-08-19T20:33
2022-08-19T20:33
специальная военная операция на украине
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владимир путин
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 000 снарядов к ним, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона."Второй компонент нашего артиллерийского пакета – 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 000 снарядов к ним", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, нато, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, Владимир Путин, Сергей Лавров
США предоставят Украине 105-миллиметровые гаубицы
Пентагон: США предоставят Украине 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 000 снарядов к ним