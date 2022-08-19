https://ria.ru/20220819/gastrofestival-1810472390.html
В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу
В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу - РИА Новости, 19.08.2022
В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу
Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, сообщили в пресс-службе команды "Нижний 800". РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:38
2022-08-19T05:38
2022-08-19T05:38
туризм
нижний новгород
гастрономия
новости - туризм
туризм
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810467006_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_7e20be2ee3d062ab53cc70a45bff0a6e.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, сообщили в пресс-службе команды "Нижний 800"."В связи с тем, что у многих сорвались летние планы на отдых у моря в Турции и других странах, мы подготовили импортозамещающую программу для россиян. Будут воздушные шары, как в Каппадокии, гастрономический уикэнд не хуже, чем в Стамбуле и много других активностей", — рассказали организаторы. Они уточнили, что фестиваль станет частью масштабного празднования Дня города.Гости смогут продегустировать блюда от местных шеф-поваров, традиционную нижегородскую кухню, современный стрит-фуд, попробовать локальные фермерские продукты, а также авторские безалкогольные коктейли.Помимо этого, в Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль воздухоплавания и тепловых аэростатов "Приволжская фиеста". Вход свободный. А на Ярмарочной площади взмыть в небо на шаре смогут все желающие. Билеты будут продавать на месте.
https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810467006_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_31c5a65a093a1518253d8384a85f7180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, гастрономия, новости - туризм, туризм, еда
Туризм, Нижний Новгород, гастрономия, Новости - Туризм, Туризм, Еда
В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу
Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде 20 и 21 августа
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, сообщили в пресс-службе команды "Нижний 800".
"В связи с тем, что у многих сорвались летние планы на отдых у моря в Турции и других странах, мы подготовили импортозамещающую программу для россиян. Будут воздушные шары, как в Каппадокии, гастрономический уикэнд не хуже, чем в Стамбуле и много других активностей", — рассказали организаторы.
Они уточнили, что фестиваль станет частью масштабного празднования Дня города.
Гости смогут продегустировать блюда от местных шеф-поваров, традиционную нижегородскую кухню, современный стрит-фуд, попробовать локальные фермерские продукты, а также авторские безалкогольные коктейли.
Помимо этого, в Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль воздухоплавания и тепловых аэростатов "Приволжская фиеста". Вход свободный. А на Ярмарочной площади взмыть в небо на шаре смогут все желающие. Билеты будут продавать на месте.