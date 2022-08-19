https://ria.ru/20220819/gastrofestival-1810472390.html

В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу

В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу - РИА Новости, 19.08.2022

В Нижнем Новгороде подготовили замену Каппадокии и Стамбулу

Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, сообщили в пресс-службе команды "Нижний 800". РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:38

2022-08-19T05:38

2022-08-19T05:38

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет в Нижнем Новгороде на День города, 20 и 21 августа, сообщили в пресс-службе команды "Нижний 800"."В связи с тем, что у многих сорвались летние планы на отдых у моря в Турции и других странах, мы подготовили импортозамещающую программу для россиян. Будут воздушные шары, как в Каппадокии, гастрономический уикэнд не хуже, чем в Стамбуле и много других активностей", — рассказали организаторы. Они уточнили, что фестиваль станет частью масштабного празднования Дня города.Гости смогут продегустировать блюда от местных шеф-поваров, традиционную нижегородскую кухню, современный стрит-фуд, попробовать локальные фермерские продукты, а также авторские безалкогольные коктейли.Помимо этого, в Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль воздухоплавания и тепловых аэростатов "Приволжская фиеста". Вход свободный. А на Ярмарочной площади взмыть в небо на шаре смогут все желающие. Билеты будут продавать на месте.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

нижний новгород, гастрономия, новости - туризм, туризм, еда