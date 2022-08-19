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Гламурная фотосессия на иркутском кладбище возмутила мэра и раввина

Гламурная фотосессия на иркутском кладбище возмутила мэра и раввина - РИА Новости, 19.08.2022

Гламурная фотосессия на иркутском кладбище возмутила мэра и раввина

Мэр Иркутска Руслан Болотов возмутился в Telegram после того, как увидел в соцсетях гламурную фотосессию на старинном городском еврейском кладбище, которое в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:41

2022-08-19T14:41

2022-08-19T15:38

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ИРКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов возмутился в Telegram после того, как увидел в соцсетях гламурную фотосессию на старинном городском еврейском кладбище, которое в настоящее время является мемориальным комплексом. Событие также осудил и главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер.Редакция иркутского журнала светской хроники провела на старинном еврейском кладбище фотосессию, демонстрируя дизайнерскую одежду. Такой маркетинговый ход осудили многие горожане, включая главу администрации и главного раввина Приангарья."Сегодня мне написала неравнодушная иркутянка. Она рассказала, что на территории старинного еврейского кладбища местный журнал провел фотосессию весьма сомнительного характера. Когда увидел видео этого процесса, был откровенно возмущен! Мемориальный комплекс является местом памяти, которое необходимо почитать. Вне зависимости от вероисповедания и национальности. Считаю, что подобные акции недопустимы!", - написал Болотов в Telegram.Свое мнение об инциденте высказал и представитель Главного раввината России в Иркутске и в Иркутской области, раввин Аарон Вагнер. Отвечая на вопрос иркутских журналистов о том, как реагировать на такую фотосъемку, он в частности, сказал: "Эти действия оскорбляют сотни тысяч жителей Иркутска и людей, которые похоронены на еврейском кладбище. Уважаемых, известных людей. Это место - достояние всего нашего города, не только еврейской общины".Редакция журнала, комментируя ситуацию, извинилась перед иркутянами за произошедшее.

https://ria.ru/20220529/vandalizm-1791559011.html

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