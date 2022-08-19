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В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
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В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:40
2022-08-19T09:40
центральный военный округ
форум "армия-2022"
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов военной техники и 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 19 по 21 августа. В этом году для участия в выставочной экспозиции задействовано свыше 90 образцов современной и исторической военной техники. Кроме того, на площадках форума представлено около 100 единиц исторического и современного огнестрельного оружия, элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным ЦВО, в рамках форума организована демонстрация расширенной стилизованной площадки "Партизанская деревня", которая знакомит посетителей с бытом партизан времен Великой Отечественной войны, их средствами связи, оружием, одеждой, а также конструкцией фронтового медпункта, узла связи, продовольственного пункта, полевой баней, оборудованных в землянках."На форуме "Армии-2022" представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала", - отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.Отмечается, что все мероприятия форума проводятся с соблюдением ковидных мер: при въезде на полигон развернуты барьерные рубежи термометрии, организована выдача бесплатных медицинских защитных масок, а все объекты ежедневно проходят специальную обработку.
https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html
https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html
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центральный военный округ, форум "армия-2022", екатеринбург
Центральный военный округ, Форум "Армия-2022", Екатеринбург
09:40 19.08.2022
 
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"

На полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов военной техники и 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 19 по 21 августа. В этом году для участия в выставочной экспозиции задействовано свыше 90 образцов современной и исторической военной техники. Кроме того, на площадках форума представлено около 100 единиц исторического и современного огнестрельного оружия, элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:43
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
По данным ЦВО, в рамках форума организована демонстрация расширенной стилизованной площадки "Партизанская деревня", которая знакомит посетителей с бытом партизан времен Великой Отечественной войны, их средствами связи, оружием, одеждой, а также конструкцией фронтового медпункта, узла связи, продовольственного пункта, полевой баней, оборудованных в землянках.
"На форуме "Армии-2022" представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала", - отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
Отмечается, что все мероприятия форума проводятся с соблюдением ковидных мер: при въезде на полигон развернуты барьерные рубежи термометрии, организована выдача бесплатных медицинских защитных масок, а все объекты ежедневно проходят специальную обработку.
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 09:00Наука
Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022"
 
Центральный военный округФорум "Армия-2022"Екатеринбург
 
 
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