https://ria.ru/20220819/forum-1810651814.html
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:40
2022-08-19T09:40
2022-08-19T09:40
центральный военный округ
форум "армия-2022"
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов военной техники и 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 19 по 21 августа. В этом году для участия в выставочной экспозиции задействовано свыше 90 образцов современной и исторической военной техники. Кроме того, на площадках форума представлено около 100 единиц исторического и современного огнестрельного оружия, элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным ЦВО, в рамках форума организована демонстрация расширенной стилизованной площадки "Партизанская деревня", которая знакомит посетителей с бытом партизан времен Великой Отечественной войны, их средствами связи, оружием, одеждой, а также конструкцией фронтового медпункта, узла связи, продовольственного пункта, полевой баней, оборудованных в землянках."На форуме "Армии-2022" представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала", - отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.Отмечается, что все мероприятия форума проводятся с соблюдением ковидных мер: при въезде на полигон развернуты барьерные рубежи термометрии, организована выдача бесплатных медицинских защитных масок, а все объекты ежедневно проходят специальную обработку.
https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html
https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, форум "армия-2022", екатеринбург
Центральный военный округ, Форум "Армия-2022", Екатеринбург
В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
На полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов военной техники и 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 19 по 21 августа. В этом году для участия в выставочной экспозиции задействовано свыше 90 образцов современной и исторической военной техники. Кроме того, на площадках форума представлено около 100 единиц исторического и современного огнестрельного оружия, элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным ЦВО
, в рамках форума организована демонстрация расширенной стилизованной площадки "Партизанская деревня", которая знакомит посетителей с бытом партизан времен Великой Отечественной войны, их средствами связи, оружием, одеждой, а также конструкцией фронтового медпункта, узла связи, продовольственного пункта, полевой баней, оборудованных в землянках.
"На форуме "Армии-2022" представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала", - отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
Отмечается, что все мероприятия форума проводятся с соблюдением ковидных мер: при въезде на полигон развернуты барьерные рубежи термометрии, организована выдача бесплатных медицинских защитных масок, а все объекты ежедневно проходят специальную обработку.