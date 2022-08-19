https://ria.ru/20220819/forum-1810651814.html

В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"

В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022

В Екатеринбурге стартовал форум "Армия-2022"

Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:40

2022-08-19T09:40

2022-08-19T09:40

центральный военный округ

форум "армия-2022"

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия восьмого форума "Армия-2022" состоялась на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге, в экспозиции представлены более 90 образцов военной техники и 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 19 по 21 августа. В этом году для участия в выставочной экспозиции задействовано свыше 90 образцов современной и исторической военной техники. Кроме того, на площадках форума представлено около 100 единиц исторического и современного огнестрельного оружия, элементы современной экипировки, оснащения и обмундирования российских военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным ЦВО, в рамках форума организована демонстрация расширенной стилизованной площадки "Партизанская деревня", которая знакомит посетителей с бытом партизан времен Великой Отечественной войны, их средствами связи, оружием, одеждой, а также конструкцией фронтового медпункта, узла связи, продовольственного пункта, полевой баней, оборудованных в землянках."На форуме "Армии-2022" представлены 27 тематических экспозиций с вооружением и военной техникой, в том числе исторической, а также стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала", - отметил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.Отмечается, что все мероприятия форума проводятся с соблюдением ковидных мер: при въезде на полигон развернуты барьерные рубежи термометрии, организована выдача бесплатных медицинских защитных масок, а все объекты ежедневно проходят специальную обработку.

https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html

https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный военный округ, форум "армия-2022", екатеринбург