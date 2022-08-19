https://ria.ru/20220819/festival-1810762781.html

В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль

В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль - РИА Новости, 19.08.2022

В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль

Первый международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе осенью, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:22

2022-08-19T17:22

2022-08-19T17:57

культура

белоруссия

франция

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иран

новости культуры

театр

дмитрий харатьян

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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Первый международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе осенью, сообщает пресс-служба правительства региона."С 10 сентября по 30 октября Кузбасс станет площадкой первого Международного театрального фестиваля-форума, направленного на сохранение и продвижение уникальной русской культуры. Приглашены профессиональные театральные коллективы страны, студенческие, школьные, инклюзивные театры, театральные студии детских школ искусств России. Участие в фестивале примут также представители Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана", – говорится в сообщении.Каждая из семи недель посвящена отдельному жанру театрального искусства — драматическому, музыкальному, кукольному, инклюзивному, балету, детским и студенческим студиям. Всего в программе запланировано около 400 событий, среди которых лучшие спектакли театров страны, театральные лаборатории, которые пройдут на улицах и площадях, круглые столы, конференции, творческие встречи, выставки и многое другое.Открытие фестиваля состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. В фойе пройдут театральные перформансы театра "Лицедеи" из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Отмечается, что специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.

https://ria.ru/20220818/teatr-1810556088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

белоруссия, франция, чехия, иран, новости культуры, театр, дмитрий харатьян, лицедеи, россия