https://ria.ru/20220819/festival-1810762781.html
В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль
В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль - РИА Новости, 19.08.2022
В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль
Первый международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе осенью, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:22
2022-08-19T17:22
2022-08-19T17:57
культура
белоруссия
франция
чехия
иран
новости культуры
театр
дмитрий харатьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810782870_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_46ccfd4d959213a62fc72b42f1581c94.jpg
КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Первый международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе осенью, сообщает пресс-служба правительства региона."С 10 сентября по 30 октября Кузбасс станет площадкой первого Международного театрального фестиваля-форума, направленного на сохранение и продвижение уникальной русской культуры. Приглашены профессиональные театральные коллективы страны, студенческие, школьные, инклюзивные театры, театральные студии детских школ искусств России. Участие в фестивале примут также представители Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана", – говорится в сообщении.Каждая из семи недель посвящена отдельному жанру театрального искусства — драматическому, музыкальному, кукольному, инклюзивному, балету, детским и студенческим студиям. Всего в программе запланировано около 400 событий, среди которых лучшие спектакли театров страны, театральные лаборатории, которые пройдут на улицах и площадях, круглые столы, конференции, творческие встречи, выставки и многое другое.Открытие фестиваля состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. В фойе пройдут театральные перформансы театра "Лицедеи" из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Отмечается, что специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.
https://ria.ru/20220818/teatr-1810556088.html
белоруссия
франция
чехия
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810782870_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_604aa05f8a5295e4e9ada39fcaeea637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, франция, чехия, иран, новости культуры, театр, дмитрий харатьян, лицедеи, россия
Культура, Белоруссия, Франция, Чехия, Иран, Новости культуры, Театр, Дмитрий Харатьян, Лицедеи, Россия
17:22 19.08.2022 (обновлено: 17:57 19.08.2022)
В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль
Международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет осенью в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Первый международный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" пройдет в Кузбассе осенью, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 10 сентября по 30 октября Кузбасс станет площадкой первого Международного театрального фестиваля-форума, направленного на сохранение и продвижение уникальной русской культуры. Приглашены профессиональные театральные коллективы страны, студенческие, школьные, инклюзивные театры, театральные студии детских школ искусств России. Участие в фестивале примут также представители Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана", – говорится в сообщении.
Каждая из семи недель посвящена отдельному жанру театрального искусства — драматическому, музыкальному, кукольному, инклюзивному, балету, детским и студенческим студиям. Всего в программе запланировано около 400 событий, среди которых лучшие спектакли театров страны, театральные лаборатории, которые пройдут на улицах и площадях, круглые столы, конференции, творческие встречи, выставки и многое другое.
Открытие фестиваля состоится в ледовом дворце "Кузбасс" 10 сентября. В фойе пройдут театральные перформансы театра "Лицедеи" из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Отмечается, что специально для фестиваля написан гимн, который исполнит сводный хор лучших вокалистов Кузбасса из тысячи человек.