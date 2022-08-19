https://ria.ru/20220819/evakuatsiya-1810887333.html

Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек

Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 19.08.2022

Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:07

2022-08-19T22:07

2022-08-19T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa456e2c728ec8cbafc6eb88fa04a68b.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 487 821 человек, из которых 557 244 ребенка", - заявил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 586 534 автомобиля, в том числе за сутки – 1808.Он также сообщил, что в субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 319 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой народной республики", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html

https://ria.ru/20220818/plan-1810402342.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика