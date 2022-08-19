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Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/evakuatsiya-1810887333.html
Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек
Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 19.08.2022
Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:07
2022-08-19T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 487 821 человек, из которых 557 244 ребенка", - заявил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 586 534 автомобиля, в том числе за сутки – 1808.Он также сообщил, что в субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий."На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 319 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой народной республики", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
https://ria.ru/20220818/plan-1810402342.html
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россия
донбасс
луганская народная республика
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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
22:07 19.08.2022 (обновлено: 22:08 19.08.2022)
 
Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек

Из опасных районов Украины и Донбасса за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами в селе Безыменное
Автобусы с беженцами в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 487 821 человек, из которых 557 244 ребенка", - заявил Мизинцев.
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16 июля, 19:58Специальная военная операция на Украине
Москалькова и омбудсмен ДНР Морозова обсудили вопросы помощи беженцам
По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 586 534 автомобиля, в том числе за сутки – 1808.
Он также сообщил, что в субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
"На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 319 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой народной республики", - заявил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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