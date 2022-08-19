22:07 19.08.2022 (обновлено: 22:08 19.08.2022)
Из опасных районов Украины за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек
Из опасных районов Украины и Донбасса за сутки эвакуировали более 14 тысяч человек
Автобусы с беженцами в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 14 275 человек, в том числе 2116 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 487 821 человек, из которых 557 244 ребенка", - заявил Мизинцев.
По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекли 586 534 автомобиля, в том числе за сутки – 1808.
Он также сообщил, что в субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
"На горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 760 319 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой народной республики", - заявил генерал.