https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html

"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников

"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников - РИА Новости, 19.08.2022

"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников

"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:39

2022-08-19T17:39

2022-08-19T17:39

технологии

ростех

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, говорится в релизе госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" синхронный электродвигатель широкого спектра применения. Благодаря своему небольшому весу, экономичности и надежности, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что среди преимуществ синхронного двигателя перед асинхронным – больший коэффициент мощности и полезного действия, более широкий диапазон регулировки частоты вращения, высокая надежность эксплуатации, лучшие массогабаритные показатели. Его высокая перегрузочная способность позволяет удерживать постоянную частоту вращения независимо от механической нагрузки на вал."Наши БПЛА хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Востребована эта техника и на гражданском рынке. Сейчас перед отраслью стоит большая и важная задача по импортозамещению многих компонентов, включая силовые установки. Уверен, что новый отечественный электродвигатель компактных размеров поможет разработчикам БПЛА в решении этой задачи", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко."На сегодняшний день КЭМЗ (Калужский электромеханический завод, входит в "Росэлектронику" - ред.) выпускает целую линейку синхронных двигателей, востребованных одновременно и в производстве спецтехники, и на рынке гражданской продукции", - рассказал гендиректор КЭМЗ Борис Мовтян."Представленные на форуме двигатели в различных модификациях уже поставляются предприятиям нефтегазового сектора, где применяются для управления заслонками трубопроводов, организациям сферы ЖКХ – для дверей лифтов. Также эти устройства применяются в промышленных системах вентиляции и кондиционирования, в пневматических системах и автотранспорте", - добавил он.

https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, ростех, российская электроника, форум "армия-2022", россия, безопасность, беспилотники, бпла