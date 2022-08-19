Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников - РИА Новости, 19.08.2022
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:39
2022-08-19T17:39
технологии
ростех
российская электроника
форум "армия-2022"
россия
безопасность
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939396_126:415:3027:2047_1920x0_80_0_0_382976667246d6d4e5a28fa7aa431391.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, говорится в релизе госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" синхронный электродвигатель широкого спектра применения. Благодаря своему небольшому весу, экономичности и надежности, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что среди преимуществ синхронного двигателя перед асинхронным – больший коэффициент мощности и полезного действия, более широкий диапазон регулировки частоты вращения, высокая надежность эксплуатации, лучшие массогабаритные показатели. Его высокая перегрузочная способность позволяет удерживать постоянную частоту вращения независимо от механической нагрузки на вал."Наши БПЛА хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Востребована эта техника и на гражданском рынке. Сейчас перед отраслью стоит большая и важная задача по импортозамещению многих компонентов, включая силовые установки. Уверен, что новый отечественный электродвигатель компактных размеров поможет разработчикам БПЛА в решении этой задачи", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко."На сегодняшний день КЭМЗ (Калужский электромеханический завод, входит в "Росэлектронику" - ред.) выпускает целую линейку синхронных двигателей, востребованных одновременно и в производстве спецтехники, и на рынке гражданской продукции", - рассказал гендиректор КЭМЗ Борис Мовтян."Представленные на форуме двигатели в различных модификациях уже поставляются предприятиям нефтегазового сектора, где применяются для управления заслонками трубопроводов, организациям сферы ЖКХ – для дверей лифтов. Также эти устройства применяются в промышленных системах вентиляции и кондиционирования, в пневматических системах и автотранспорте", - добавил он.
https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html
https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939396_315:287:2661:2047_1920x0_80_0_0_f1eaa72748df08903df5de975933ef03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростех, российская электроника, форум "армия-2022", россия, безопасность, беспилотники, бпла
Технологии, Ростех, Российская электроника, Форум "Армия-2022", Россия, Безопасность, Беспилотники, БПЛА
17:39 19.08.2022
 
"Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников

Холдинг "Росэлектроника" представил новый синхронный электродвигатель для беспилотников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат
Российский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Российский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Ростех" представил новый электродвигатель для беспилотников, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, говорится в релизе госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" синхронный электродвигатель широкого спектра применения. Благодаря своему небольшому весу, экономичности и надежности, разработка может быть использована при создании беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа", - говорится в сообщении.
Стенд компании-производителя тепловизорных систем Астрон на XXIV Международной выставке Интерполитех - 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:25Новое оружие России
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
В релизе отмечается, что среди преимуществ синхронного двигателя перед асинхронным – больший коэффициент мощности и полезного действия, более широкий диапазон регулировки частоты вращения, высокая надежность эксплуатации, лучшие массогабаритные показатели. Его высокая перегрузочная способность позволяет удерживать постоянную частоту вращения независимо от механической нагрузки на вал.
"Наши БПЛА хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Востребована эта техника и на гражданском рынке. Сейчас перед отраслью стоит большая и важная задача по импортозамещению многих компонентов, включая силовые установки. Уверен, что новый отечественный электродвигатель компактных размеров поможет разработчикам БПЛА в решении этой задачи", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
"На сегодняшний день КЭМЗ (Калужский электромеханический завод, входит в "Росэлектронику" - ред.) выпускает целую линейку синхронных двигателей, востребованных одновременно и в производстве спецтехники, и на рынке гражданской продукции", - рассказал гендиректор КЭМЗ Борис Мовтян.
"Представленные на форуме двигатели в различных модификациях уже поставляются предприятиям нефтегазового сектора, где применяются для управления заслонками трубопроводов, организациям сферы ЖКХ – для дверей лифтов. Также эти устройства применяются в промышленных системах вентиляции и кондиционирования, в пневматических системах и автотранспорте", - добавил он.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:01Специальная военная операция на Украине
Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн
 
ТехнологииРостехРоссийская электроникаФорум "Армия-2022"РоссияБезопасностьБеспилотникиБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала