23:11 19.08.2022 (обновлено: 23:14 19.08.2022)
В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022"
В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России впервые проходит форум "Армия"
Вид на поселок Эгвекинот. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" впервые проводится в поселке Эгвекинот в Арктической зоне России с 19 по 21 августа, на выставке представлено вооружение береговых войск и экипировка морской пехоты Военно-морского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
"За всю историю проведения МВТФ площадка в Эгвекиноте развернута впервые... Для участников и гостей форума представлены боевые машины берегового ракетного комплекса "Бастион", аппаратура спутниковой навигации "Грот-М" и "Бриз", комплекты экипировки "Ратник" и "ОЗК-2", стрелковое вооружение, ручные противотанковые гранатометы, снайперские винтовки и пистолеты", - сообщил Колесников.
Он добавил, что Эгвекинот на Чукотке входит в зону ответственности Войск и сил на северо-востоке России. Также впервые мероприятия проходят в камчатском Елизово и Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) во Владивостоке. Всего в зоне ответственности Тихоокеанского флота торжественно открылись 14 площадок МВТФ "Армия-2022", где представлено более 280 образцов современного и перспективного вооружения и военной техники.
"Главной площадкой на открытии во Владивостоке стал 33-й причал Приморской флотилии разнородных сил, где... представлена подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Также из новинок этого года - специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, стоящий на вооружении инженерного полка ТОФ", - говорится в сообщении.
В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.