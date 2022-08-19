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В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
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В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022"
В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022"
Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" впервые проводится в поселке Эгвекинот в Арктической зоне России с 19 по 21 августа, на выставке... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T23:11
2022-08-19T23:14
форум "армия-2022"
эгвекинот
россия
владивосток
ульяновский автомобильный завод (уаз)
т-80бв
бмп-3
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" впервые проводится в поселке Эгвекинот в Арктической зоне России с 19 по 21 августа, на выставке представлено вооружение береговых войск и экипировка морской пехоты Военно-морского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Он добавил, что Эгвекинот на Чукотке входит в зону ответственности Войск и сил на северо-востоке России. Также впервые мероприятия проходят в камчатском Елизово и Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) во Владивостоке. Всего в зоне ответственности Тихоокеанского флота торжественно открылись 14 площадок МВТФ "Армия-2022", где представлено более 280 образцов современного и перспективного вооружения и военной техники."Главной площадкой на открытии во Владивостоке стал 33-й причал Приморской флотилии разнородных сил, где... представлена подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Также из новинок этого года - специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, стоящий на вооружении инженерного полка ТОФ", - говорится в сообщении.Здесь выставлены и 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", пусковая установка берегового ракетного комплекса "Бастион", танк Т-80БВ, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А и другие образцы современных военных технологий.Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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форум "армия-2022", эгвекинот, россия, владивосток, ульяновский автомобильный завод (уаз), т-80бв, бмп-3
Форум "Армия-2022", Эгвекинот, Россия, Владивосток, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Т-80БВ, БМП-3
23:11 19.08.2022 (обновлено: 23:14 19.08.2022)
 
В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России открылся форум "Армия-2022"

В поселке Эгвекинот в Арктической зоне России впервые проходит форум "Армия"

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВид на поселок Эгвекинот
Вид на поселок Эгвекинот - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Вид на поселок Эгвекинот. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2022" впервые проводится в поселке Эгвекинот в Арктической зоне России с 19 по 21 августа, на выставке представлено вооружение береговых войск и экипировка морской пехоты Военно-морского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
"За всю историю проведения МВТФ площадка в Эгвекиноте развернута впервые... Для участников и гостей форума представлены боевые машины берегового ракетного комплекса "Бастион", аппаратура спутниковой навигации "Грот-М" и "Бриз", комплекты экипировки "Ратник" и "ОЗК-2", стрелковое вооружение, ручные противотанковые гранатометы, снайперские винтовки и пистолеты", - сообщил Колесников.
Он добавил, что Эгвекинот на Чукотке входит в зону ответственности Войск и сил на северо-востоке России. Также впервые мероприятия проходят в камчатском Елизово и Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) во Владивостоке. Всего в зоне ответственности Тихоокеанского флота торжественно открылись 14 площадок МВТФ "Армия-2022", где представлено более 280 образцов современного и перспективного вооружения и военной техники.
"Главной площадкой на открытии во Владивостоке стал 33-й причал Приморской флотилии разнородных сил, где... представлена подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Также из новинок этого года - специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, стоящий на вооружении инженерного полка ТОФ", - говорится в сообщении.
Здесь выставлены и 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", пусковая установка берегового ракетного комплекса "Бастион", танк Т-80БВ, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А и другие образцы современных военных технологий.
Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:07
На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"
 
Форум "Армия-2022"ЭгвекинотРоссияВладивостокУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Т-80БВБМП-3
 
 
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