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В Липецкой области определили самые эффективные районы и города - РИА Новости, 19.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html
В Липецкой области определили самые эффективные районы и города
В Липецкой области определили самые эффективные районы и города - РИА Новости, 19.08.2022
В Липецкой области определили самые эффективные районы и города
Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:54
2022-08-19T15:54
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
липецк
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ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, оценка производилась по комплексу показателей, включающих уровень развития бизнеса, состояние дорог, жилищное строительство, доступность общественного транспорта, очередность в детсады, качество образования и общую удовлетворенность жителей работой местной администрации.Первое место занял Липецкий район. На втором и третьем месте - Добровский и Задонский районы, при этом последний улучшил свои показатели на десять позиций, поднявшись с 13-го места в 2020 году. Города Липецк и Елец заняли 8-е и 10-е место, соответственно."От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населенных пунктов достигнуты хорошие показатели. Но у нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, задонский район, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район, Липецк
15:54 19.08.2022
 

В Липецкой области определили самые эффективные районы и города

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
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ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, оценка производилась по комплексу показателей, включающих уровень развития бизнеса, состояние дорог, жилищное строительство, доступность общественного транспорта, очередность в детсады, качество образования и общую удовлетворенность жителей работой местной администрации.
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Первое место занял Липецкий район. На втором и третьем месте - Добровский и Задонский районы, при этом последний улучшил свои показатели на десять позиций, поднявшись с 13-го места в 2020 году. Города Липецк и Елец заняли 8-е и 10-е место, соответственно.
"От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населенных пунктов достигнуты хорошие показатели. Но у нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗадонский районЛипецк
 
 
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