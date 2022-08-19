https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html

В Липецкой области определили самые эффективные районы и города

В Липецкой области определили самые эффективные районы и города - РИА Новости, 19.08.2022

В Липецкой области определили самые эффективные районы и города

Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:54

2022-08-19T15:54

2022-08-19T15:54

липецкая область

игорь артамонов

задонский район

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg

ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Итоги ежегодной работы администраций районов и городов за 2021 год подведены в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, оценка производилась по комплексу показателей, включающих уровень развития бизнеса, состояние дорог, жилищное строительство, доступность общественного транспорта, очередность в детсады, качество образования и общую удовлетворенность жителей работой местной администрации.Первое место занял Липецкий район. На втором и третьем месте - Добровский и Задонский районы, при этом последний улучшил свои показатели на десять позиций, поднявшись с 13-го места в 2020 году. Города Липецк и Елец заняли 8-е и 10-е место, соответственно."От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населенных пунктов достигнуты хорошие показатели. Но у нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220817/remont-1810195884.html

задонский район

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, задонский район, липецк