https://ria.ru/20220819/drony-1810756970.html
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2022
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области
Крупную партию беспилотников, купленных на деньги простых россиян и жителей освобожденной части Запорожской области, передана на нужды союзных сил в Запорожской РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:23
2022-08-19T14:23
2022-08-19T14:23
специальная военная операция на украине
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херсонская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крупную партию беспилотников, купленных на деньги простых россиян и жителей освобожденной части Запорожской области, передана на нужды союзных сил в Запорожской области, сообщил РИА Новости в пятницу член главного совета администрации области Владимир Рогов.По его словам, помимо жителей большой России, активное участие в сборе на покупку всего необходимого принимают жители Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220815/raketa-1809647093.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Владимир Рогов, Украина
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области
Партию из пятидесяти дронов от россиян передали на нужды союзных сил в Запорожской области