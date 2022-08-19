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Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/drony-1810756970.html
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2022
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области
Крупную партию беспилотников, купленных на деньги простых россиян и жителей освобожденной части Запорожской области, передана на нужды союзных сил в Запорожской РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:23
2022-08-19T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крупную партию беспилотников, купленных на деньги простых россиян и жителей освобожденной части Запорожской области, передана на нужды союзных сил в Запорожской области, сообщил РИА Новости в пятницу член главного совета администрации области Владимир Рогов.По его словам, помимо жителей большой России, активное участие в сборе на покупку всего необходимого принимают жители Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220815/raketa-1809647093.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Владимир Рогов, Украина
14:23 19.08.2022
 
Крупную партию дронов передали на нужды союзных сил в Запорожской области

Партию из пятидесяти дронов от россиян передали на нужды союзных сил в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крупную партию беспилотников, купленных на деньги простых россиян и жителей освобожденной части Запорожской области, передана на нужды союзных сил в Запорожской области, сообщил РИА Новости в пятницу член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Крупная партия из 50 беспилотников и два противодроновых ружья от простых россиян и жителей Запорожской области передана на нужды армии, защищающей регион от посягательств украинских националистов", - сказал Рогов.
По его словам, помимо жителей большой России, активное участие в сборе на покупку всего необходимого принимают жители Запорожской области.
"Люди продолжают жертвовать деньги на благотворительный счет, желая внести свою лепту в окончательное и полное освобождение региона от власти украинских нацистов", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:59
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьВладимир РоговУкраина
 
 
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