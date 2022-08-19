https://ria.ru/20220819/donetsk-1810754837.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:16

2022-08-19T14:16

2022-08-19T14:16

донецк (днр)

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 13.35 украинские военные выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по этому же району города, а в 13.45 обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220819/dnr-1810650686.html

https://ria.ru/20220819/obstrel-1810659581.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато