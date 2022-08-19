Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку десять натовских снарядов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что в 13.35 украинские военные выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра по этому же району города, а в 13.45 обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.