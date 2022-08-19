https://ria.ru/20220819/donetsk-1810718775.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 19.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:54

2022-08-19T12:54

2022-08-19T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Самойлова ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в пятницу украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220818/deti-1810593678.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район