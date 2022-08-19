https://ria.ru/20220819/donetsk-1810718775.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 19.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:54
2022-08-19T12:54
2022-08-19T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Самойлова ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в пятницу украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220818/deti-1810593678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель
ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель