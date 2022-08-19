https://ria.ru/20220819/donbass-1810823391.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:23

2022-08-19T17:23

2022-08-19T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220819/donetsk-1810754837.html

горловка

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, петровский район, донецк (днр)