https://ria.ru/20220819/donbass-1810823391.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:23
2022-08-19T17:23
2022-08-19T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220819/donetsk-1810754837.html
горловка
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, петровский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Петровский район, Донецк (ДНР)
17:23 19.08.2022 (обновлено: 19:01 19.08.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Горловку и Петровский район Донецка