Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/donbass-1810823391.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:23
2022-08-19T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
петровский район
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808494551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_680dbfcccdfc6e9ff82af398b1251950.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220819/donetsk-1810754837.html
горловка
петровский район
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808494551_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bd5b7c18c165e10196abe0dc0bf03b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, петровский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Петровский район, Донецк (ДНР)
17:23 19.08.2022 (обновлено: 19:01 19.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Горловку и Петровский район Донецка

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВыбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку, Никитовский район Горловки и Петровский район Донецка из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 16.15 - населенный пункт Марьинка (западная) – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 14:16
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаПетровский районДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала