https://ria.ru/20220819/donbass-1810771816.html
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября - РИА Новости, 19.08.2022
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября
Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:10
2022-08-19T15:10
2022-08-19T15:10
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775025554_0:295:2959:1959_1920x0_80_0_0_148139757e0fb2f67e703ada7e09d993.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга Колударова на педагогическом совещании в Мариуполе."В инфраструктурную сеть образовательных организаций у нас входит 1312 образовательных организаций дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Из них на сегодня готовы начать образовательный процесс 584 общеобразовательные организации, 577 дошкольных образовательных организаций, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования, 73 организации дополнительного образования ", - сказала Колударова.
https://ria.ru/20220816/dnr-1810022404.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775025554_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f180db5f9d09c681871d7f38b03bddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября
Министр образования ДНР Колударова: к 1 сентября готовы 1311 образовательных учреждений
МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга Колударова на педагогическом совещании в Мариуполе.
"В инфраструктурную сеть образовательных организаций у нас входит 1312 образовательных организаций дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Из них на сегодня готовы начать образовательный процесс 584 общеобразовательные организации, 577 дошкольных образовательных организаций, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования, 73 организации дополнительного образования ", - сказала Колударова.