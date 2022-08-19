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Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября - РИА Новости, 19.08.2022
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Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября - РИА Новости, 19.08.2022
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября
Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:10
2022-08-19T15:10
в мире
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга Колударова на педагогическом совещании в Мариуполе."В инфраструктурную сеть образовательных организаций у нас входит 1312 образовательных организаций дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Из них на сегодня готовы начать образовательный процесс 584 общеобразовательные организации, 577 дошкольных образовательных организаций, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования, 73 организации дополнительного образования ", - сказала Колударова.
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в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
15:10 19.08.2022
 
Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября

Министр образования ДНР Колударова: к 1 сентября готовы 1311 образовательных учреждений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга Колударова на педагогическом совещании в Мариуполе.
"В инфраструктурную сеть образовательных организаций у нас входит 1312 образовательных организаций дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Из них на сегодня готовы начать образовательный процесс 584 общеобразовательные организации, 577 дошкольных образовательных организаций, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования, 73 организации дополнительного образования ", - сказала Колударова.
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 15:25
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
 
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