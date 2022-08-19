https://ria.ru/20220819/donbass-1810771816.html

Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября

Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября - РИА Новости, 19.08.2022

Министр образования ДНР рассказала о готовности к 1 сентября

Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:10

2022-08-19T15:10

2022-08-19T15:10

в мире

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила в пятницу министр образования ДНР Ольга Колударова на педагогическом совещании в Мариуполе."В инфраструктурную сеть образовательных организаций у нас входит 1312 образовательных организаций дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Из них на сегодня готовы начать образовательный процесс 584 общеобразовательные организации, 577 дошкольных образовательных организаций, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования, 73 организации дополнительного образования ", - сказала Колударова.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика