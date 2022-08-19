https://ria.ru/20220819/donbass-1810762214.html

Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики

Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики - РИА Новости, 19.08.2022

Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики

Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:41

2022-08-19T14:41

2022-08-19T21:39

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет комбинированным, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин на педагогическом совещании в Мариуполе."Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход. Часть школ, которые находятся в безопасности, они смогут (начать учебный процесс - ред.) полноценно в очном режиме, но часть из соображений безопасности мы будем вынуждены запустить пока что в дистанционном формате", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810755980.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин