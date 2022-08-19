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Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики - РИА Новости, 19.08.2022
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:41
2022-08-19T21:39
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет комбинированным, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин на педагогическом совещании в Мариуполе."Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход. Часть школ, которые находятся в безопасности, они смогут (начать учебный процесс - ред.) полноценно в очном режиме, но часть из соображений безопасности мы будем вынуждены запустить пока что в дистанционном формате", - сказал Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
14:41 19.08.2022 (обновлено: 21:39 19.08.2022)
 
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики

Глава ДНР Пушилин: обучение в школах республики, скорее всего, будет комбинированным

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет комбинированным, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин на педагогическом совещании в Мариуполе.
"Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход. Часть школ, которые находятся в безопасности, они смогут (начать учебный процесс - ред.) полноценно в очном режиме, но часть из соображений безопасности мы будем вынуждены запустить пока что в дистанционном формате", - сказал Пушилин.
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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