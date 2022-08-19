https://ria.ru/20220819/donbass-1810762214.html
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики - РИА Новости, 19.08.2022
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:41
2022-08-19T14:41
2022-08-19T21:39
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет комбинированным, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин на педагогическом совещании в Мариуполе."Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход. Часть школ, которые находятся в безопасности, они смогут (начать учебный процесс - ред.) полноценно в очном режиме, но часть из соображений безопасности мы будем вынуждены запустить пока что в дистанционном формате", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810755980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
14:41 19.08.2022 (обновлено: 21:39 19.08.2022)
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
Глава ДНР Пушилин: обучение в школах республики, скорее всего, будет комбинированным
МАРИУПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, обучение, скорее всего, будет комбинированным, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин на педагогическом совещании в Мариуполе.
"Школы готовы к очному обучению… Но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного процесса. Скорее всего, это будет комбинированный подход. Часть школ, которые находятся в безопасности, они смогут (начать учебный процесс - ред.) полноценно в очном режиме, но часть из соображений безопасности мы будем вынуждены запустить пока что в дистанционном формате", - сказал Пушилин.