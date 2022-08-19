https://ria.ru/20220819/donbass-1810738286.html
Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении
Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении - РИА Новости, 19.08.2022
Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении
Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР взяли опорный пункт украинских войск на марьинском направлении, продвижение на котором в перспективе позволит снизить... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:38
2022-08-19T13:38
2022-08-19T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
красногоровка
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР взяли опорный пункт украинских войск на марьинском направлении, продвижение на котором в перспективе позволит снизить обстрелы Донецка, следует из видео с места.На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, бойцы 100-й бригады ДНР проводят зачистку украинских позиций и берут в плен военных в районе посёлка Невельское.Взятие данных позиций продвигает Вооружённые силы Донецкой Народной Республики в сторону Красногоровки, которая является одним из тактически важных посёлков на Марьинском направлении.С освобождением данных населённых пунктов должны прекратиться и обстрелы Донецка и Ясиноватой с этого направления. За последние месяцы Петровский и Кировский районы Донецка подвергались обстрелам - самым массированным в городе - именно оттуда.
https://ria.ru/20220814/akhmat-1809567912.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
красногоровка
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Зачистка опорного пункта ВСУ на марьинском направлении
В распоряжении РИА Новости оказались кадры с передовой на марьинском направлении - бойцы 100-й бригады народной милиции ДНР взяли и зачищают украинский опорный пункт
2022-08-19T13:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Красногоровка
13:38 19.08.2022 (обновлено: 15:09 19.08.2022)
Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении
Бойцы Народной милиции ДНР взяли опорный пункт украинских войск на марьинском направлении