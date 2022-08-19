https://ria.ru/20220819/donbass-1810738286.html

Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении

Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении - РИА Новости, 19.08.2022

Бойцы ДНР продвинулись на марьинском направлении

Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР взяли опорный пункт украинских войск на марьинском направлении, продвижение на котором в перспективе позволит снизить... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:38

2022-08-19T13:38

2022-08-19T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

красногоровка

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР взяли опорный пункт украинских войск на марьинском направлении, продвижение на котором в перспективе позволит снизить обстрелы Донецка, следует из видео с места.На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, бойцы 100-й бригады ДНР проводят зачистку украинских позиций и берут в плен военных в районе посёлка Невельское.Взятие данных позиций продвигает Вооружённые силы Донецкой Народной Республики в сторону Красногоровки, которая является одним из тактически важных посёлков на Марьинском направлении.С освобождением данных населённых пунктов должны прекратиться и обстрелы Донецка и Ясиноватой с этого направления. За последние месяцы Петровский и Кировский районы Донецка подвергались обстрелам - самым массированным в городе - именно оттуда.

https://ria.ru/20220814/akhmat-1809567912.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

красногоровка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Зачистка опорного пункта ВСУ на марьинском направлении В распоряжении РИА Новости оказались кадры с передовой на марьинском направлении - бойцы 100-й бригады народной милиции ДНР взяли и зачищают украинский опорный пункт 2022-08-19T13:38 true PT1M58S

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), красногоровка