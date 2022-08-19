Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке и Еленовке 15 снарядов
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 7.10 и 8.10 украинские военные выпустили по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.