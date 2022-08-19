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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/donbass-1810648521.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:19
2022-08-19T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.10 и 8.10 украинские военные выпустили по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220819/obstrely-1810637218.html
https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810633406.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол, НАТО
09:19 19.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке и Еленовке 15 снарядов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 07:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку
Отмечается, что в 7.10 и 8.10 украинские военные выпустили по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда, Горловка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 05:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СтиролНАТО
 
 
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