https://ria.ru/20220819/donbass-1810648521.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:19

2022-08-19T09:19

2022-08-19T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.10 и 8.10 украинские военные выпустили по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220819/obstrely-1810637218.html

https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810633406.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, нато