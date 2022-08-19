https://ria.ru/20220819/dom-1810661868.html

Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома

Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома - РИА Новости, 19.08.2022

Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома

Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:30

2022-08-19T10:30

2022-08-19T10:30

омская область

общество

омск

александр бурков

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

обрушение пятиэтажки в омске

омская область

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ОМСК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли приобрести новые квартиры, сообщает облправительство.В пятницу в правительстве региона губернатор провел рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Градоначальник рассказал о результатах обследования дома, стена которого частично обрушилась 12 августа: эксперты сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно. Шелест сообщил, что в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мэрия сможет только по оценочной стоимости, которая на данный момент составляет 600-700 тысяч рублей за комнату."Как мы будем помогать людям обрести новое жилье? Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади", - сказал Бурков.Глава региона дал распоряжение региональному кабмину изыскать в областном бюджете средства на приобретение жилья и оперативно выделить их городу.Пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 квадратных метров. Поэтому они получат около 1,3 миллиона рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. При этом у людей будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать деньги в качестве ипотечного взноса.В облправительстве добавили, что инвентаризация жилищного фонда Омска, провести которую Александр Бурков поручил после ЧП с домом 53 на улице 20-го Партсъезда, завершится в начале следующей недели. По ее итогам глава региона и мэр Омска проинспектируют другие проблемные дома.

https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html

https://ria.ru/20220802/omsk-1806634945.html

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омская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, омск, александр бурков, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), обрушение пятиэтажки в омске, омская область