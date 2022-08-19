Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома
Губернатор Бурков распорядился увеличить компенсации жителям обрушившегося в Омске дома
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли приобрести новые квартиры, сообщает облправительство.
В пятницу в правительстве региона губернатор провел рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Градоначальник рассказал о результатах обследования дома, стена которого частично обрушилась 12 августа: эксперты сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно. Шелест сообщил, что в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мэрия сможет только по оценочной стоимости, которая на данный момент составляет 600-700 тысяч рублей за комнату.
"Как мы будем помогать людям обрести новое жилье? Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади", - сказал Бурков.
Глава региона дал распоряжение региональному кабмину изыскать в областном бюджете средства на приобретение жилья и оперативно выделить их городу.
Пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 квадратных метров. Поэтому они получат около 1,3 миллиона рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. При этом у людей будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать деньги в качестве ипотечного взноса.
В облправительстве добавили, что инвентаризация жилищного фонда Омска, провести которую Александр Бурков поручил после ЧП с домом 53 на улице 20-го Партсъезда, завершится в начале следующей недели. По ее итогам глава региона и мэр Омска проинспектируют другие проблемные дома.