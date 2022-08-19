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Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома - РИА Новости, 19.08.2022
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Омская область
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Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома
Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома - РИА Новости, 19.08.2022
Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома
Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:30
2022-08-19T10:30
омская область
общество
омск
александр бурков
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
обрушение пятиэтажки в омске
омская область
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ОМСК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли приобрести новые квартиры, сообщает облправительство.В пятницу в правительстве региона губернатор провел рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Градоначальник рассказал о результатах обследования дома, стена которого частично обрушилась 12 августа: эксперты сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно. Шелест сообщил, что в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мэрия сможет только по оценочной стоимости, которая на данный момент составляет 600-700 тысяч рублей за комнату."Как мы будем помогать людям обрести новое жилье? Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади", - сказал Бурков.Глава региона дал распоряжение региональному кабмину изыскать в областном бюджете средства на приобретение жилья и оперативно выделить их городу.Пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 квадратных метров. Поэтому они получат около 1,3 миллиона рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. При этом у людей будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать деньги в качестве ипотечного взноса.В облправительстве добавили, что инвентаризация жилищного фонда Омска, провести которую Александр Бурков поручил после ЧП с домом 53 на улице 20-го Партсъезда, завершится в начале следующей недели. По ее итогам глава региона и мэр Омска проинспектируют другие проблемные дома.
https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html
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общество, омск, александр бурков, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), обрушение пятиэтажки в омске, омская область
Омская область , Общество, Омск, Александр Бурков, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Обрушение пятиэтажки в Омске, Омская область
10:30 19.08.2022
 
Бурков решил увеличить компенсации жильцам обрушившегося в Омске дома

Губернатор Бурков распорядился увеличить компенсации жителям обрушившегося в Омске дома

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жителям частично обрушившегося в Омске многоквартирного дома, чтобы они могли приобрести новые квартиры, сообщает облправительство.
В пятницу в правительстве региона губернатор провел рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Градоначальник рассказал о результатах обследования дома, стена которого частично обрушилась 12 августа: эксперты сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно. Шелест сообщил, что в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мэрия сможет только по оценочной стоимости, которая на данный момент составляет 600-700 тысяч рублей за комнату.
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"Как мы будем помогать людям обрести новое жилье? Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч сегодня люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади", - сказал Бурков.
Глава региона дал распоряжение региональному кабмину изыскать в областном бюджете средства на приобретение жилья и оперативно выделить их городу.
Пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России — это 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 квадратных метров. Поэтому они получат около 1,3 миллиона рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. При этом у людей будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать деньги в качестве ипотечного взноса.
В облправительстве добавили, что инвентаризация жилищного фонда Омска, провести которую Александр Бурков поручил после ЧП с домом 53 на улице 20-го Партсъезда, завершится в начале следующей недели. По ее итогам глава региона и мэр Омска проинспектируют другие проблемные дома.
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Омская областьОбществоОмскАлександр БурковРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Обрушение пятиэтажки в ОмскеОмская область
 
 
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