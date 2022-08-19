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Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
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Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков
Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков - РИА Новости, 19.08.2022
Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков
Умер поэт и автор песен Анатолий Долженков, сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:50
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культура
общество
григорий лепс
культура
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Умер поэт и автор песен Анатолий Долженков, сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс.Причина его смерти не уточняется.Долженков написал тексты к песням из первого альбома Лепса "Храни Вас Бог". Среди его наиболее известных композиций — "Натали" и "Я слушал дождь".
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общество, григорий лепс, культура, россия
Культура, Общество, Григорий Лепс, Культура, Россия
18:50 19.08.2022 (обновлено: 20:12 19.08.2022)
 
Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков

Умер автор песни Григория Лепса "Натали" Анатолий Долженков

© Фото : Григорий Лепс/TelegramАнатолий Долженков
Анатолий Долженков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Григорий Лепс/Telegram
Анатолий Долженков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Умер поэт и автор песен Анатолий Долженков, сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс.

"Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом", — написал артист.

Причина его смерти не уточняется.
Долженков написал тексты к песням из первого альбома Лепса "Храни Вас Бог". Среди его наиболее известных композиций — "Натали" и "Я слушал дождь".
 
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