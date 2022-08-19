https://ria.ru/20220819/dolzhenkov-1810859297.html

Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков

Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков - РИА Новости, 19.08.2022

Умер автор песен Лепса Анатолий Долженков

Умер поэт и автор песен Анатолий Долженков, сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:50

2022-08-19T18:50

2022-08-19T20:12

культура

общество

григорий лепс

культура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810856066_109:120:960:599_1920x0_80_0_0_057a75a6fec4569de4845eca786eee2e.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Умер поэт и автор песен Анатолий Долженков, сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс.Причина его смерти не уточняется.Долженков написал тексты к песням из первого альбома Лепса "Храни Вас Бог". Среди его наиболее известных композиций — "Натали" и "Я слушал дождь".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, григорий лепс, культура, россия