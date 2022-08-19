https://ria.ru/20220819/dollar-1810625506.html

Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей - РИА Новости, 19.08.2022

Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, чтобы доллар упал ниже 50 рублей. Об этом рассказал "Прайму" начальник отдела глобальных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T02:17

2022-08-19T02:17

2022-08-19T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

рубль

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, чтобы доллар упал ниже 50 рублей. Об этом рассказал "Прайму" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Эксперт отметил, что основными поставщиками валюты являются структуры, продающие выручку экспортеров, а крупнейшими покупателями – банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры. Кроме того, по словам Шульгина, спрос на валюту среди населения вырос в июле до 237,1 млрд рублей с 176,1 млрд рублей в июне. Как отмечал Банк России, инвалюта приобреталась в основном через кредитные организации. Результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей. При дальнейшем его падении произойдет резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту, подчеркнул Шульгин.По словам эксперта, гипотетическая ситуация с курсом ниже 50 рублей за доллар предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Министерство финансов России. Также произойдет снижение спроса населения на валюту, а месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов, указал Шульгин.

https://ria.ru/20220818/dollar-1810495518.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, доллар, рубль