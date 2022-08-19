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Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей - РИА Новости, 19.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220819/dollar-1810625506.html
Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей
Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей
Профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, чтобы доллар упал ниже 50 рублей. Об этом рассказал "Прайму" начальник отдела глобальных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T02:17
2022-08-19T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
рубль
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, чтобы доллар упал ниже 50 рублей. Об этом рассказал "Прайму" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Эксперт отметил, что основными поставщиками валюты являются структуры, продающие выручку экспортеров, а крупнейшими покупателями – банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры. Кроме того, по словам Шульгина, спрос на валюту среди населения вырос в июле до 237,1 млрд рублей с 176,1 млрд рублей в июне. Как отмечал Банк России, инвалюта приобреталась в основном через кредитные организации. Результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей. При дальнейшем его падении произойдет резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту, подчеркнул Шульгин.По словам эксперта, гипотетическая ситуация с курсом ниже 50 рублей за доллар предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Министерство финансов России. Также произойдет снижение спроса населения на валюту, а месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов, указал Шульгин.
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экономика, россия, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Доллар, Рубль
02:17 19.08.2022
 
Раскрыт сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Инвестор Шульгин допустил падение доллара ниже 50 рублей при снижении спроса на валюту

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют
Знаки евро и доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Знаки евро и доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, чтобы доллар упал ниже 50 рублей. Об этом рассказал "Прайму" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Эксперт отметил, что основными поставщиками валюты являются структуры, продающие выручку экспортеров, а крупнейшими покупателями – банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры. Кроме того, по словам Шульгина, спрос на валюту среди населения вырос в июле до 237,1 млрд рублей с 176,1 млрд рублей в июне. Как отмечал Банк России, инвалюта приобреталась в основном через кредитные организации. Результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей. При дальнейшем его падении произойдет резкое увеличение валютного предложения и сокращение спроса на валюту, подчеркнул Шульгин.
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Вчера, 16:02
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По словам эксперта, гипотетическая ситуация с курсом ниже 50 рублей за доллар предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Министерство финансов России. Также произойдет снижение спроса населения на валюту, а месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов, указал Шульгин.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДолларРубль
 
 
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