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Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220819/dokhody-1810769622.html
Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей
Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей
Тюменская область успешно справилась в первом полугодии с доходной частью бюджета, за шесть месяцев в региональную казну поступило 157,7 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Тюменская область успешно справилась в первом полугодии с доходной частью бюджета, за шесть месяцев в региональную казну поступило 157,7 миллиарда рублей, что составляет 70% от годового плана.Основным источником пополнения областного бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – 78% от объема поступивших налоговых и неналоговых доходов, отметили в областном правительстве."Мы показали успешное исполнение бюджета в первом полугодии. Дальше работаем по ранее намеченным планам, внимательно наблюдая за развитием ситуации в региональной, российской и мировой экономике", - цитирует слова губернатора Александра Моора информационный центр правительства области.Расходы бюджета за полугодие составили более 128,4 миллиарда рублей, свыше 60% из них приходится на финансирование социальной сферы, выполнены и все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления.
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экономика, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область
15:01 19.08.2022
 
Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей

Доходы бюджета Тюменской области в первом полугодии превысили 157,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Тюменская область успешно справилась в первом полугодии с доходной частью бюджета, за шесть месяцев в региональную казну поступило 157,7 миллиарда рублей, что составляет 70% от годового плана.
Основным источником пополнения областного бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – 78% от объема поступивших налоговых и неналоговых доходов, отметили в областном правительстве.
"Мы показали успешное исполнение бюджета в первом полугодии. Дальше работаем по ранее намеченным планам, внимательно наблюдая за развитием ситуации в региональной, российской и мировой экономике", - цитирует слова губернатора Александра Моора информационный центр правительства области.
Расходы бюджета за полугодие составили более 128,4 миллиарда рублей, свыше 60% из них приходится на финансирование социальной сферы, выполнены и все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления.
Лист с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 12:38Тюменская область
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
 
Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская область
 
 
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