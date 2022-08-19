https://ria.ru/20220819/dokhody-1810769622.html

Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей

Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2022

Доходы бюджета Тюменской области превысили 157,7 миллиарда рублей

Тюменская область успешно справилась в первом полугодии с доходной частью бюджета, за шесть месяцев в региональную казну поступило 157,7 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 авг — РИА Новости. Тюменская область успешно справилась в первом полугодии с доходной частью бюджета, за шесть месяцев в региональную казну поступило 157,7 миллиарда рублей, что составляет 70% от годового плана.Основным источником пополнения областного бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – 78% от объема поступивших налоговых и неналоговых доходов, отметили в областном правительстве."Мы показали успешное исполнение бюджета в первом полугодии. Дальше работаем по ранее намеченным планам, внимательно наблюдая за развитием ситуации в региональной, российской и мировой экономике", - цитирует слова губернатора Александра Моора информационный центр правительства области.Расходы бюджета за полугодие составили более 128,4 миллиарда рублей, свыше 60% из них приходится на финансирование социальной сферы, выполнены и все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления.

https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор, тюменская область