Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах
Троим украинским депутатам грозит суд за сокрытие своих данных в декларациях о доходах
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из правящей фракции "Слуга народа".
"НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях этих депутатов за 2020 год превышает 2,5 миллиона гривен (порядка 67 тысяч долларов).
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Так, по информации НАПК, Тищенко не указал автомобиль марки Mercedes-Benz S430, которым владеет с 2003 года. Мулик не указал земельный участок, квартиру, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков. Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения и автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года.
Владимир Зеленский 16 июля 2021 года подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.