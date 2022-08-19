https://ria.ru/20220819/dokhody-1810766944.html

Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах

Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах - РИА Новости, 19.08.2022

Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах

Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:51

2022-08-19T14:51

2022-08-19T14:51

в мире

алексей кузнецов

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из правящей фракции "Слуга народа"."НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях этих депутатов за 2020 год превышает 2,5 миллиона гривен (порядка 67 тысяч долларов).Так, по информации НАПК, Тищенко не указал автомобиль марки Mercedes-Benz S430, которым владеет с 2003 года. Мулик не указал земельный участок, квартиру, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков. Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения и автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года.Владимир Зеленский 16 июля 2021 года подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.

https://ria.ru/20220817/vzyatki-1810198075.html

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799763049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей кузнецов, владимир зеленский, украина, верховная рада украины