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Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах - РИА Новости, 19.08.2022
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Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах
Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах - РИА Новости, 19.08.2022
Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах
Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:51
2022-08-19T14:51
в мире
алексей кузнецов
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из правящей фракции "Слуга народа"."НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях этих депутатов за 2020 год превышает 2,5 миллиона гривен (порядка 67 тысяч долларов).Так, по информации НАПК, Тищенко не указал автомобиль марки Mercedes-Benz S430, которым владеет с 2003 года. Мулик не указал земельный участок, квартиру, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков. Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения и автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года.Владимир Зеленский 16 июля 2021 года подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.
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в мире, алексей кузнецов, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Алексей Кузнецов, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
14:51 19.08.2022
 
Троим украинским депутатам грозит суд за недостоверные данные о доходах

Троим украинским депутатам грозит суд за сокрытие своих данных в декларациях о доходах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Трое депутатов Верховной рады Украины представили недостоверные данные в декларациях о доходах, протоколы в их отношении направлены в суд, сообщает в пятницу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из правящей фракции "Слуга народа".
"НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях этих депутатов за 2020 год превышает 2,5 миллиона гривен (порядка 67 тысяч долларов).
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Так, по информации НАПК, Тищенко не указал автомобиль марки Mercedes-Benz S430, которым владеет с 2003 года. Мулик не указал земельный участок, квартиру, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков. Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения и автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года.
Владимир Зеленский 16 июля 2021 года подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.
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