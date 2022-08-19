Рейтинг@Mail.ru
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220819/buryatiya-1810657440.html
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 19.08.2022
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году
Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:14
2022-08-19T11:14
туризм
байкал
москва
улан-удэ
республика бурятия
новости - туризм
туризм
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69295/66/692956640_0:88:970:634_1920x0_80_0_0_2984ed7f2e827ef0ab0dcc42324f8fdd.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 авг — РИА Новости. Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."У нас на сегодня пассажиропоток — плюс 37 процентов к уровню 2019 года. Если в 2017-м было 270 тысяч человек, то в этом ожидаем 600 тысяч", — сказал Цыденов журналистам.По его словам, еще пять лет назад летом в аэропорту было в среднем два рейса в день. Сейчас — пять до Москвы и по 16 другим направлениям, включая Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. А предстоящей зимой вновь будет запущена чартерная программа на озеро Байкал.Цыденов добавил, что в этом году также начнется строительство нового терминала, его планируется завершить в начале 2024 года. А ранее была построена взлетно-посадочная полоса, которая может принимать все типы воздушных судов.
https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html
байкал
москва
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69295/66/692956640_5:0:966:721_1920x0_80_0_0_3042d661d51c5c37f2f9ed16247a44d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байкал, москва, улан-удэ, республика бурятия, новости - туризм, туризм, аэропорт, пассажиры, туристы
Туризм, Байкал, Москва, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, пассажиры, туристы
11:14 19.08.2022
 
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году

Власти Бурятии ожидают рост пассажиропотока в аэропорту Улан-Удэ до 600 тысяч человек

© Фото : «Аэропорт Байкал» Международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ
Международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : «Аэропорт Байкал»
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 19 авг — РИА Новости. Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас на сегодня пассажиропоток — плюс 37 процентов к уровню 2019 года. Если в 2017-м было 270 тысяч человек, то в этом ожидаем 600 тысяч", — сказал Цыденов журналистам.
По его словам, еще пять лет назад летом в аэропорту было в среднем два рейса в день. Сейчас — пять до Москвы и по 16 другим направлениям, включая Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. А предстоящей зимой вновь будет запущена чартерная программа на озеро Байкал.
Цыденов добавил, что в этом году также начнется строительство нового терминала, его планируется завершить в начале 2024 года. А ранее была построена взлетно-посадочная полоса, которая может принимать все типы воздушных судов.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 09:40Туризм
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
 
ТуризмБайкалМоскваУлан-УдэРеспублика БурятияНовости - ТуризмТуризмАэропортпассажирытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала