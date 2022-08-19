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Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 19.08.2022
Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году
Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:14
2022-08-19T11:14
2022-08-19T11:14
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УЛАН-УДЭ, 19 авг — РИА Новости. Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."У нас на сегодня пассажиропоток — плюс 37 процентов к уровню 2019 года. Если в 2017-м было 270 тысяч человек, то в этом ожидаем 600 тысяч", — сказал Цыденов журналистам.По его словам, еще пять лет назад летом в аэропорту было в среднем два рейса в день. Сейчас — пять до Москвы и по 16 другим направлениям, включая Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. А предстоящей зимой вновь будет запущена чартерная программа на озеро Байкал.Цыденов добавил, что в этом году также начнется строительство нового терминала, его планируется завершить в начале 2024 года. А ранее была построена взлетно-посадочная полоса, которая может принимать все типы воздушных судов.
https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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байкал, москва, улан-удэ, республика бурятия, новости - туризм, туризм, аэропорт, пассажиры, туристы
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Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году
Власти Бурятии ожидают рост пассажиропотока в аэропорту Улан-Удэ до 600 тысяч человек
УЛАН-УДЭ, 19 авг — РИА Новости. Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас на сегодня пассажиропоток — плюс 37 процентов к уровню 2019 года. Если в 2017-м было 270 тысяч человек, то в этом ожидаем 600 тысяч", — сказал Цыденов журналистам.
По его словам, еще пять лет назад летом в аэропорту было в среднем два рейса в день. Сейчас — пять до Москвы и по 16 другим направлениям, включая Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. А предстоящей зимой вновь будет запущена чартерная программа на озеро Байкал.
Цыденов добавил, что в этом году также начнется строительство нового терминала, его планируется завершить в начале 2024 года. А ранее была построена взлетно-посадочная полоса, которая может принимать все типы воздушных судов.