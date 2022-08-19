https://ria.ru/20220819/buryatiya-1810657440.html

Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году

Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году - РИА Новости, 19.08.2022

Пассажиропоток аэропорта Байкал достигнет 600 тысяч человек в этом году

Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:14

2022-08-19T11:14

2022-08-19T11:14

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УЛАН-УДЭ, 19 авг — РИА Новости. Пассажиропоток через международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ в этом году достигнет 600 тысяч человек, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов."У нас на сегодня пассажиропоток — плюс 37 процентов к уровню 2019 года. Если в 2017-м было 270 тысяч человек, то в этом ожидаем 600 тысяч", — сказал Цыденов журналистам.По его словам, еще пять лет назад летом в аэропорту было в среднем два рейса в день. Сейчас — пять до Москвы и по 16 другим направлениям, включая Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. А предстоящей зимой вновь будет запущена чартерная программа на озеро Байкал.Цыденов добавил, что в этом году также начнется строительство нового терминала, его планируется завершить в начале 2024 года. А ранее была построена взлетно-посадочная полоса, которая может принимать все типы воздушных судов.

https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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