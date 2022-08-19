https://ria.ru/20220819/britaniya-1810629461.html

Британцам придется есть "странные" продукты

Британцам придется есть "странные" продукты - РИА Новости, 19.08.2022

Британцам придется есть "странные" продукты

Британцам следует привыкать к "некондиционным" овощам на полках супермаркетов из-за сильной засухи в стране, пишет таблоид The Daily Mail. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:04

2022-08-19T03:04

2022-08-19T03:04

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Британцам следует привыкать к "некондиционным" овощам на полках супермаркетов из-за сильной засухи в стране, пишет таблоид The Daily Mail.Как отмечает издание, местные фермеры предупредили, что пострадавшие от засухи посевы картофеля, лука и моркови этой зимой будут выглядеть "по-другому", при этом британцы уже делятся в соцсетях фотографиями "еды странной формы".По словам экспертов, овощи и фрукты из нынешнего урожая окажутся меньше по размеру и не будут соответствовать обычным стандартам для продуктов питания на полках супермаркетов. Больше всего "пострадают" яблоки, брюссельская капуста, картофель, морковь и лук, однако ожидается, что воздействие засухи будет ощущаться практически на всех продуктах.При этом британский Национальный союз фермеров в настоящее время проводит кампанию с целью заставить супермаркеты принимать больше "некондиционных" овощей, которые "могут выглядеть ненормально". "Потребители должны иметь немного больше гибкости, потому что картофель может быть немного меньше, лук может быть немного меньше", - заявил вице-президент союза Том Брэдшоу.Как полагают эксперты, текущая ситуация вряд ли улучшится даже при значительном количестве осадков в течение всей осени.Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса. С прошлой недели засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. В среду британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране.

https://ria.ru/20220815/urozhay-1809806292.html

https://ria.ru/20220818/trass-1810573960.html

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