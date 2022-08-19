https://ria.ru/20220819/bolsonaru-1810710236.html

Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом

Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом - РИА Новости, 19.08.2022

Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:37

2022-08-19T12:37

2022-08-19T12:37

в мире

бразилия

жаир болсонару

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу государства неудобными вопросами и снимал на камеру.Инцидент произошел в четверг, кода президент покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников. Среди толпы собравшихся был блогер Леан Уилкер, который начал снимать себя на фоне Болсонару и задавать провокационные вопросы, адресованные Болсонару. Согласно видеозаписи, опубликованной порталом G1, в какой-то момент один из присутствующих, предположительно, кто-то из охраны президента или его сторонник толкнул Уилкера, и тот упал на землю.После падения блогер не перестал снимать, а начал еще больше провоцировать Болсонару, в том числе используя нецензурную лексику и назвав его трусом. Болсонару отреагировал тем, что вышел из автомобиля и попытался отобрать у Уилкера телефон, схватив его за руку.Видео стычки уже стало одним из самых комментируемых тем в Twitter и вызывает бурные споры, тогда как в Бразилии прошло всего всего три дня избирательной кампании к октябрьским выборам.

https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бразилия, жаир болсонару