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Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом - РИА Новости, 19.08.2022
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Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом
Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом - РИА Новости, 19.08.2022
Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:37
2022-08-19T12:37
в мире
бразилия
жаир болсонару
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу государства неудобными вопросами и снимал на камеру.Инцидент произошел в четверг, кода президент покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников. Среди толпы собравшихся был блогер Леан Уилкер, который начал снимать себя на фоне Болсонару и задавать провокационные вопросы, адресованные Болсонару. Согласно видеозаписи, опубликованной порталом G1, в какой-то момент один из присутствующих, предположительно, кто-то из охраны президента или его сторонник толкнул Уилкера, и тот упал на землю.После падения блогер не перестал снимать, а начал еще больше провоцировать Болсонару, в том числе используя нецензурную лексику и назвав его трусом. Болсонару отреагировал тем, что вышел из автомобиля и попытался отобрать у Уилкера телефон, схватив его за руку.Видео стычки уже стало одним из самых комментируемых тем в Twitter и вызывает бурные споры, тогда как в Бразилии прошло всего всего три дня избирательной кампании к октябрьским выборам.
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в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
12:37 19.08.2022
 
Президент Бразилии вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с блогером, назвавшим его трусом

© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером и попытался отобрать у него телефон, после того как тот начал провоцировать главу государства неудобными вопросами и снимал на камеру.
Инцидент произошел в четверг, кода президент покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников. Среди толпы собравшихся был блогер Леан Уилкер, который начал снимать себя на фоне Болсонару и задавать провокационные вопросы, адресованные Болсонару. Согласно видеозаписи, опубликованной порталом G1, в какой-то момент один из присутствующих, предположительно, кто-то из охраны президента или его сторонник толкнул Уилкера, и тот упал на землю.
После падения блогер не перестал снимать, а начал еще больше провоцировать Болсонару, в том числе используя нецензурную лексику и назвав его трусом. Болсонару отреагировал тем, что вышел из автомобиля и попытался отобрать у Уилкера телефон, схватив его за руку.
Видео стычки уже стало одним из самых комментируемых тем в Twitter и вызывает бурные споры, тогда как в Бразилии прошло всего всего три дня избирательной кампании к октябрьским выборам.
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