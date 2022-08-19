https://ria.ru/20220819/blagoveschensk-1810631613.html

Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии

Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 19.08.2022

Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии

Жителя приамурского Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает управление МВД по Амурской области. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T04:30

2022-08-19T04:30

2022-08-19T04:30

происшествия

благовещенск

вооруженные силы рф

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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Жителя приамурского Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает управление МВД по Амурской области.По данным амурской полиции, в марте 25-летний молодой человек за несколько дней изрисовал черной краской запрещенными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ, пять объектов городской инфраструктуры в центре Благовещенска. Нарушителя задержали в момент очередного акта вандализма на детской площадке. Увидев полицейских, он стал сопротивляться, распылил в их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться.Отмечается, что за свои действия обвиняемый уже понес наказание по целому ряду административных статей. В частности, был на 28 суток арестован, а также приговорен к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей.В отношении обвиняемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину в осквернении имущества в общественном месте он признал и раскаялся, уточняет полиция. Молодой человек может лишиться свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, благовещенск, вооруженные силы рф