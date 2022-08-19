https://ria.ru/20220819/blagoveschensk-1810631613.html
Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии
Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 19.08.2022
Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии
Жителя приамурского Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает управление МВД по Амурской области. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:30
2022-08-19T04:30
2022-08-19T04:30
происшествия
благовещенск
вооруженные силы рф
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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Жителя приамурского Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает управление МВД по Амурской области.По данным амурской полиции, в марте 25-летний молодой человек за несколько дней изрисовал черной краской запрещенными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ, пять объектов городской инфраструктуры в центре Благовещенска. Нарушителя задержали в момент очередного акта вандализма на детской площадке. Увидев полицейских, он стал сопротивляться, распылил в их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться.Отмечается, что за свои действия обвиняемый уже понес наказание по целому ряду административных статей. В частности, был на 28 суток арестован, а также приговорен к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей.В отношении обвиняемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину в осквернении имущества в общественном месте он признал и раскаялся, уточняет полиция. Молодой человек может лишиться свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, вооруженные силы рф
Происшествия, Благовещенск, Вооруженные силы РФ
Жителя Благовещенска будут судить за дискредитацию российской армии
Жителя Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию российской армии
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Жителя приамурского Благовещенска будут судить за вандализм и дискредитацию действий Вооруженных сил России, сообщает управление МВД по Амурской области.
По данным амурской полиции, в марте 25-летний молодой человек за несколько дней изрисовал черной краской запрещенными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ
, пять объектов городской инфраструктуры в центре Благовещенска
. Нарушителя задержали в момент очередного акта вандализма на детской площадке. Увидев полицейских, он стал сопротивляться, распылил в их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться.
"По каждому преступному эпизоду были возбуждены уголовные дела, которые позднее соединили в одно производство. Расследование дела в отношении 25-летнего жителя областного центра по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения", - информирует полиция.
Отмечается, что за свои действия обвиняемый уже понес наказание по целому ряду административных статей. В частности, был на 28 суток арестован, а также приговорен к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину в осквернении имущества в общественном месте он признал и раскаялся, уточняет полиция. Молодой человек может лишиться свободы на срок до трех лет.