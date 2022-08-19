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Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России - РИА Новости, 19.08.2022
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Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России - РИА Новости, 19.08.2022
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:57
2022-08-19T14:59
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
алексей нечаев
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с российского рынка по политическим мотивам."Каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны. И нам пора установить свои правила. Ушел из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь – автоматом вычеркиваем из Роспатента", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Нечаев подчеркнул, что это актуально и в отношении авторских прав на музыку и фильмы."Разрывая связи с Россией, вы нас не спрашивали? Вот и мы не будем", - заключил он.
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика, алексей нечаев
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика, Алексей Нечаев
14:57 19.08.2022 (обновлено: 14:59 19.08.2022)
 
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил прекращать охрану прав брендов, бегущих из России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди"
Основатель партии Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель партии Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с российского рынка по политическим мотивам.
"Каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны. И нам пора установить свои правила. Ушел из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь – автоматом вычеркиваем из Роспатента", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
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Нечаев подчеркнул, что это актуально и в отношении авторских прав на музыку и фильмы.
"Разрывая связи с Россией, вы нас не спрашивали? Вот и мы не будем", - заключил он.
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РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ЭкономикаАлексей Нечаев
 
 
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