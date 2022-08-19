https://ria.ru/20220819/biznes-1810768304.html

Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России

Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России - РИА Новости, 19.08.2022

Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:57

2022-08-19T14:57

2022-08-19T14:59

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

экономика

алексей нечаев

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с российского рынка по политическим мотивам."Каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны. И нам пора установить свои правила. Ушел из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь – автоматом вычеркиваем из Роспатента", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Нечаев подчеркнул, что это актуально и в отношении авторских прав на музыку и фильмы."Разрывая связи с Россией, вы нас не спрашивали? Вот и мы не будем", - заключил он.

https://ria.ru/20220819/biznes-1810642543.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/kamis-1805266907.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика, алексей нечаев