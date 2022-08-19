https://ria.ru/20220819/biznes-1810768304.html
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России - РИА Новости, 19.08.2022
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:57
2022-08-19T14:57
2022-08-19T14:59
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
алексей нечаев
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил Роспатенту прекращать охрану товарных знаков и авторских прав западных брендов в ответ на их уход с российского рынка по политическим мотивам."Каждый бренд охраняется законом только на территории конкретной страны. И нам пора установить свои правила. Ушел из России по политическим мотивам, хочешь пошуметь – автоматом вычеркиваем из Роспатента", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Нечаев подчеркнул, что это актуально и в отношении авторских прав на музыку и фильмы."Разрывая связи с Россией, вы нас не спрашивали? Вот и мы не будем", - заключил он.
https://ria.ru/20220819/biznes-1810642543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика, алексей нечаев
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика, Алексей Нечаев
14:57 19.08.2022 (обновлено: 14:59 19.08.2022)
Лидер "Новых людей" предложил ответ на бегство брендов из России
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил прекращать охрану прав брендов, бегущих из России