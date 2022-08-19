https://ria.ru/20220819/biznes-1810642543.html
Ниши покинувших Россию компаний займут другие, заявили в Минпромторге
Ниши покинувших Россию компаний займут другие, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 19.08.2022
Ниши покинувших Россию компаний займут другие, заявили в Минпромторге
Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:21
2022-08-19T08:21
2022-08-19T08:21
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.В конце июля вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России или находятся на этапе принятия такого решения. А по оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени."Я бы не сказал, что многие уходят. Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения. Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать. Россию любят, потому что мы четко выполняем взятые на себя обязательства", - сказал Евтухов.По его словам, сами компании очень редко, лишь в единичных случаях уходят насовсем и с политическими заявлениями. "Некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления - они же работают не только у нас, но и на другие страны. Кто-то из них давления не выдерживает, кто-то придумывает варианты и остается, кто-то временно прекращает деятельность из-за логистических проблем", - пояснил замминистра.Нередко бизнес принимает такое решение по экономическим причинам: дорожает логистика, как следствие - продукция дорожает и становится неконкурентоспособной."В целом, никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие. И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно", - заключил Евтухов.
https://realty.ria.ru/20220802/jotun-1806673462.html
https://ria.ru/20220815/davlenie-1809758223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Ниши покинувших Россию компаний займут другие, заявили в Минпромторге
Замглавы Минпромторга Евтухов: ушедший из России западный бизнес вряд ли сможет вернуться
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
В конце июля вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров
говорил, что в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом, из них 150 приняли решение уйти из России
или находятся на этапе принятия такого решения. А по оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту более 1000 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени.
"Я бы не сказал, что многие уходят. Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносят новые дизайнерские решения. Россия, во-первых, хороший рынок, во-вторых, с нами выгодно работать. Россию любят, потому что мы четко выполняем взятые на себя обязательства", - сказал Евтухов.
По его словам, сами компании очень редко, лишь в единичных случаях уходят насовсем и с политическими заявлениями. "Некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления - они же работают не только у нас, но и на другие страны. Кто-то из них давления не выдерживает, кто-то придумывает варианты и остается, кто-то временно прекращает деятельность из-за логистических проблем", - пояснил замминистра.
Нередко бизнес принимает такое решение по экономическим причинам: дорожает логистика, как следствие - продукция дорожает и становится неконкурентоспособной.
"В целом, никакой трагедии в происходящем нет. Рынок не терпит пустоты, в том числе российский. Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие. И ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а то и невозможно", - заключил Евтухов.