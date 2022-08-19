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Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку - РИА Новости, 19.08.2022
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Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку
Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку - РИА Новости, 19.08.2022
Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку
Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:36
2022-08-19T15:31
в мире
киев
украина
львов
amnesty international
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев, пишет испанская газета El Pais.По словам Аны Исабель Мартинес — активистки движения за права беженцев и мигрантов, первая граница, которую приходится пересекать оказавшимся на Украине студентам и работникам, — сами украинцы, а также власти, которые усложнили для них выезд."Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема", — посетовала Мартинес.Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек по имени Крис.Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".
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в мире, киев, украина, львов, amnesty international, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Львов, Amnesty International, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
14:36 19.08.2022 (обновлено: 15:31 19.08.2022)
 
Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку

El Pais: страны Евросоюза отбирают беженцев с Украины по цвету кожи

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев, пишет испанская газета El Pais.
По словам Аны Исабель Мартинес — активистки движения за права беженцев и мигрантов, первая граница, которую приходится пересекать оказавшимся на Украине студентам и работникам, — сами украинцы, а также власти, которые усложнили для них выезд.
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"Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема", — посетовала Мартинес.
Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.

"Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну — это не гарантия безопасности", — заявила Мартинес.

Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек по имени Крис.
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Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.
В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".
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