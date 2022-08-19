https://ria.ru/20220819/bezhentsy-1810759545.html

Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку

Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку - РИА Новости, 19.08.2022

Евросоюз обвинили в отборе украинских беженцев по расовому признаку

Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:36

2022-08-19T14:36

2022-08-19T15:31

в мире

киев

украина

львов

amnesty international

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев, пишет испанская газета El Pais.По словам Аны Исабель Мартинес — активистки движения за права беженцев и мигрантов, первая граница, которую приходится пересекать оказавшимся на Украине студентам и работникам, — сами украинцы, а также власти, которые усложнили для них выезд."Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема", — посетовала Мартинес.Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек по имени Крис.Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808361526.html

https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, украина, львов, amnesty international, евросоюз, вооруженные силы украины