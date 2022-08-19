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Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины - РИА Новости, 19.08.2022
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Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины - РИА Новости, 19.08.2022
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:08
2022-08-19T07:08
в мире
украина
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
великобритания
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.Как пишет издание, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта "Жилье для Украины", в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Так, министры могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц участникам программы, согласившимся разместить беженцев в своих домах.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Министры не платят, налогоплательщики платят", - написал пользователь OH HECK."Откуда берутся эти деньги?" – задался вопросом Rom Megapolis Pom."Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!" – указал The whoppet."Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", - заявил Mr Barrowclough."Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?" – заметил Wallys."Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?" – выразил мнение Who knew 1."Нелепая идея с самого начала", - констатировал daisy says.Границы Украины с 24 февраля, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованным 9 августа, пересекли более 10,5 миллиона человек.
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в мире, украина, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, великобритания
В мире, Украина, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Великобритания
07:08 19.08.2022
 
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины

Читатели Daily Mail раскритиковали идею увеличить пособие принимающим беженцев с Украины

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.
Как пишет издание, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта "Жилье для Украины", в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Так, министры могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц участникам программы, согласившимся разместить беженцев в своих домах.
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Британцы определились, когда выгонят украинских беженцев
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Министры не платят, налогоплательщики платят", - написал пользователь OH HECK.
"Откуда берутся эти деньги?" – задался вопросом Rom Megapolis Pom.
"Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!" – указал The whoppet.
"Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", - заявил Mr Barrowclough.
"Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?" – заметил Wallys.
"Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?" – выразил мнение Who knew 1.
"Нелепая идея с самого начала", - констатировал daisy says.
Границы Украины с 24 февраля, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованным 9 августа, пересекли более 10,5 миллиона человек.
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