https://ria.ru/20220819/bezhentsy-1810636808.html
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины - РИА Новости, 19.08.2022
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:08
2022-08-19T07:08
2022-08-19T07:08
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.Как пишет издание, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта "Жилье для Украины", в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Так, министры могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц участникам программы, согласившимся разместить беженцев в своих домах.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Министры не платят, налогоплательщики платят", - написал пользователь OH HECK."Откуда берутся эти деньги?" – задался вопросом Rom Megapolis Pom."Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!" – указал The whoppet."Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", - заявил Mr Barrowclough."Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?" – заметил Wallys."Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?" – выразил мнение Who knew 1."Нелепая идея с самого начала", - констатировал daisy says.Границы Украины с 24 февраля, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованным 9 августа, пересекли более 10,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220812/bezhentsy-1809048707.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, великобритания
В мире, Украина, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Великобритания
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
Читатели Daily Mail раскритиковали идею увеличить пособие принимающим беженцев с Украины
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.
Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали
на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.
Как пишет издание, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта "Жилье для Украины", в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Так, министры могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей. — Прим. ред.) в месяц участникам программы, согласившимся разместить беженцев в своих домах.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Министры не платят, налогоплательщики платят", - написал пользователь OH HECK.
"Откуда берутся эти деньги?" – задался вопросом Rom Megapolis Pom.
"Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!" – указал The whoppet.
"Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", - заявил Mr Barrowclough.
"Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?" – заметил Wallys.
"Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?" – выразил мнение Who knew 1.
"Нелепая идея с самого начала", - констатировал daisy says.
Границы Украины
с 24 февраля, согласно данным Управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ
ООН), опубликованным 9 августа, пересекли более 10,5 миллиона человек.