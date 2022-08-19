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МВД Белоруссии зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев - РИА Новости, 19.08.2022
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МВД Белоруссии зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев
МВД Белоруссии зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев - РИА Новости, 19.08.2022
МВД Белоруссии зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев
Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что в этом году в стране фиксируется максимальное число обращений от... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:32
2022-08-19T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
польша
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что в этом году в стране фиксируется максимальное число обращений от иностранцев и лиц без гражданства о предоставлении им статуса беженца или дополнительной защиты."Этот год отмечается особым ростом… количества лиц, которые обращаются в Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Это самая высокая цифра со времен (объявления – ред.) независимости Республики Беларусь", - сказал начальник департамента на пресс-конференции в пятницу.Он уточнил, что, по данным на 15 августа, получено 1626 ходатайств от иностранных граждан и лиц без гражданства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.Бегун отметил, что особое место среди прибывающих в республику иностранцев занимают украинцы. "Свыше 40 тысяч граждан Украины со времени начала конфликта на территории данного государства прибыло на территорию нашего государства. Большинство ходатайствующих лиц как раз-таки являются представителями данного государства", - сообщил он.Начальник департамента отметил, что национальная система предоставления убежища справляется с возросшим числом ходатайствующих и работает в штатном режиме. По его словам, иностранцам, просящим о статусе беженца и допзащите, предоставляется необходимая помощь, они поселяются в центрах временного размещения и других местах, им предоставляется возможность трудоустроиться в республике, получать медпомощь и соцзащиту.Бегун также сообщил, что МВД совместно с заинтересованными ведомствами подготовило план реагирования в случае массового прибытия беженцев в Белоруссию, он проходит процедуру согласования. Кроме того, ведомство подготовило проект законодательного акта, регламентирующего вопросы предоставления дополнительной помощи гражданам Украины и прибывающим из этой страны. Представитель МВД уточнил, что документ находится в правительстве и затем "будет направлен на дальнейшее рассмотрение".Касательно ближневосточных мигрантов, которые стремились нелегально попасть в Польшу и на некоторое время были размещены в белорусском транспортно-логистическом центре у границы, Бегун заявил, что эта проблема решена. По его словам, в этом году часть людей по программе добровольного возвращения покинула Белоруссию, часть урегулировала свой правовой статус, в том числе получила статус беженца или дополнительную защиту в республике.Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов сообщил, что сейчас "под опекой" организации находятся около 4 тысяч прибывших в страну украинцев. Им оказывается помощь продуктами, средствами гигиены, предоставляется место для проживания, оказываются содействие в трудоустройстве, подготовке детей к школе, психологическая помощь. Кроме того, украинские дети проходят оздоровление в детских летних учреждениях.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html
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в мире, белоруссия, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Польша
13:32 19.08.2022
 
МВД Белоруссии зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев

МВД Белоруссии в 2022 году зафиксировало исторический максимум ходатайств от беженцев

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя. Архивное фото
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что в этом году в стране фиксируется максимальное число обращений от иностранцев и лиц без гражданства о предоставлении им статуса беженца или дополнительной защиты.
"Этот год отмечается особым ростом… количества лиц, которые обращаются в Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Это самая высокая цифра со времен (объявления – ред.) независимости Республики Беларусь", - сказал начальник департамента на пресс-конференции в пятницу.
Он уточнил, что, по данным на 15 августа, получено 1626 ходатайств от иностранных граждан и лиц без гражданства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.
Бегун отметил, что особое место среди прибывающих в республику иностранцев занимают украинцы. "Свыше 40 тысяч граждан Украины со времени начала конфликта на территории данного государства прибыло на территорию нашего государства. Большинство ходатайствующих лиц как раз-таки являются представителями данного государства", - сообщил он.
Начальник департамента отметил, что национальная система предоставления убежища справляется с возросшим числом ходатайствующих и работает в штатном режиме. По его словам, иностранцам, просящим о статусе беженца и допзащите, предоставляется необходимая помощь, они поселяются в центрах временного размещения и других местах, им предоставляется возможность трудоустроиться в республике, получать медпомощь и соцзащиту.
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Бегун также сообщил, что МВД совместно с заинтересованными ведомствами подготовило план реагирования в случае массового прибытия беженцев в Белоруссию, он проходит процедуру согласования. Кроме того, ведомство подготовило проект законодательного акта, регламентирующего вопросы предоставления дополнительной помощи гражданам Украины и прибывающим из этой страны. Представитель МВД уточнил, что документ находится в правительстве и затем "будет направлен на дальнейшее рассмотрение".
Касательно ближневосточных мигрантов, которые стремились нелегально попасть в Польшу и на некоторое время были размещены в белорусском транспортно-логистическом центре у границы, Бегун заявил, что эта проблема решена. По его словам, в этом году часть людей по программе добровольного возвращения покинула Белоруссию, часть урегулировала свой правовой статус, в том числе получила статус беженца или дополнительную защиту в республике.
Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов сообщил, что сейчас "под опекой" организации находятся около 4 тысяч прибывших в страну украинцев. Им оказывается помощь продуктами, средствами гигиены, предоставляется место для проживания, оказываются содействие в трудоустройстве, подготовке детей к школе, психологическая помощь. Кроме того, украинские дети проходят оздоровление в детских летних учреждениях.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 23:36Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаПольша
 
 
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