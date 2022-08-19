https://ria.ru/20220819/bayden-1810793333.html

Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета

Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета - РИА Новости, 19.08.2022

Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета

Министерство внутренней безопасности США потратит почти полмиллиона долларов бюджетных средств на возведение забора вокруг собственного особняка американского... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:16

2022-08-19T16:16

2022-08-19T16:18

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США потратит почти полмиллиона долларов бюджетных средств на возведение забора вокруг собственного особняка американского президента Джо Байдена в штате Делавэр, следует из данных на официальном портале правительства страны по исполнению государственных контрактов usaspending.gov.Общая сумма работ на строительство ограждения составляет немногим более 490 тысяч долларов. Возведение забора должно завершиться в июне 2023 года.Строительство, согласно документации, ведет местная компания Turnstone Holdings. Изначально контракт был заключен в сентябре 2021 года, однако на тот момент его стоимость оценивалась в 456 тысяч долларов.Здание в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году. Его стоимость на момент покупки оценивалась в 2,74 миллиона долларов.

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в мире, делавэр, сша, джо байден