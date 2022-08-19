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Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета
Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета - РИА Новости, 19.08.2022
Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета
Министерство внутренней безопасности США потратит почти полмиллиона долларов бюджетных средств на возведение забора вокруг собственного особняка американского... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:16
2022-08-19T16:16
2022-08-19T16:18
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США потратит почти полмиллиона долларов бюджетных средств на возведение забора вокруг собственного особняка американского президента Джо Байдена в штате Делавэр, следует из данных на официальном портале правительства страны по исполнению государственных контрактов usaspending.gov.Общая сумма работ на строительство ограждения составляет немногим более 490 тысяч долларов. Возведение забора должно завершиться в июне 2023 года.Строительство, согласно документации, ведет местная компания Turnstone Holdings. Изначально контракт был заключен в сентябре 2021 года, однако на тот момент его стоимость оценивалась в 456 тысяч долларов.Здание в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году. Его стоимость на момент покупки оценивалась в 2,74 миллиона долларов.
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в мире, делавэр, сша, джо байден
В мире, Делавэр, США, Джо Байден
16:16 19.08.2022 (обновлено: 16:18 19.08.2022)
Особняк Байдена обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета
Особняк Байдена в штате Делавэр обнесут забором за полмиллиона долларов из госбюджета