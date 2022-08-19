https://ria.ru/20220819/ayvazovskiy-1810819767.html
Памятник Айвазовскому открыли в Краснодаре
Памятник Айвазовскому открыли в Краснодаре - РИА Новости, 19.08.2022
Памятник Айвазовскому открыли в Краснодаре
Памятник Ивану Айвазовскому открыли в пятницу в столице Кубани по решению депутатов гордумы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:51
2022-08-19T17:51
2022-08-19T17:59
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КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Памятник Ивану Айвазовскому открыли в пятницу в столице Кубани по решению депутатов гордумы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара."Пятиметровая фигура выдающегося русского художника-мариниста на пьедестале в виде волны с парусником и летящей чайкой… Открытие памятника приурочено к 205-летию со дня рождения художника", — говорится в сообщении.Над созданием монумента работали архитектор Андрей Шипунов и скульптор Константин Филиппов. Инсталляция, выполненная из бронзы, получила название "Мелодия моря". Инициатором создания пятиметрового памятника стала региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края. Сам Иван Айвазовский в Краснодаре никогда не был, добавляют в пресс-службе.Иван Айвазовский (1817-1900) родился и жил в Феодосии. Основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Первый памятник мастеру в России был открыт перед его домом в Феодосии в 1930 году. Еще два памятника установлены в Симферополе и Кронштадте.
https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html
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РИА Новости
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новости культуры, краснодар, феодосия, краснодарский край, иван айвазовский, симферополь, кронштадт
Культура, Новости культуры, Краснодар, Феодосия, Краснодарский край, Иван Айвазовский, Симферополь, Кронштадт
17:51 19.08.2022 (обновлено: 17:59 19.08.2022)
Памятник Айвазовскому открыли в Краснодаре
Пятиметровый памятник художнику Айвазовскому открыли в Краснодаре
КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Памятник Ивану Айвазовскому открыли в пятницу в столице Кубани по решению депутатов гордумы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
"Пятиметровая фигура выдающегося русского художника-мариниста на пьедестале в виде волны с парусником и летящей чайкой… Открытие памятника приурочено к 205-летию со дня рождения художника", — говорится в сообщении.
Над созданием монумента работали архитектор Андрей Шипунов и скульптор Константин Филиппов. Инсталляция, выполненная из бронзы, получила название "Мелодия моря". Инициатором создания пятиметрового памятника стала региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края. Сам Иван Айвазовский в Краснодаре никогда не был, добавляют в пресс-службе.
Иван Айвазовский (1817-1900) родился и жил в Феодосии. Основал картинную галерею, в которой сейчас хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Первый памятник мастеру в России был открыт перед его домом в Феодосии в 1930 году. Еще два памятника установлены в Симферополе и Кронштадте.