https://ria.ru/20220819/avtomobil-1810626426.html

Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль

Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022

Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль

Купить подержанную машину в России можно с дисконтом, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, уверен президент Союза автоэкспертов и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T02:10

2022-08-19T02:10

2022-08-19T02:10

авто

олег амиров

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Купить подержанную машину в России можно с дисконтом, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, уверен президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он объяснил, где обычно предлагают скидки.Ситуация на вторичном рынке автомобилей может отличаться в разных российских регионах и даже в соседних городах, считает Амиров. По его словам, цена на машину с пробегом зависит не только от ее технического состояния, но и от спроса на ту или иную модель.Потенциальному покупателю б/у автомобиля стоит изучить цены в небольших российских городах, а не только в Москве или Санкт-Петербурге, посоветовал эксперт. Выгодные скидки на определенные модели можно увидеть даже неподалеку от региональных центров, добавил он."В небольшом городе вблизи от регионального центра бывает интересная разница (между заявленной ценой и ценой после скидки, – ред.), те же 50-100 тысяч рублей, в зависимости от состояния автомобиля и его стоимости", – уточнил Амиров.Далеко не все водители готовы преодолеть более тысячи километров, чтобы доставить только что купленную машину к месту своего проживания, но для таких случаев существуют специальные сервисы, продолжил эксперт."Для водителей, которые не умеют ездить по трассам на большие расстояния, есть доставка. Машину можно купить в другом регионе, поставить ее на автовоз, и уже он доставит вам автомобиль к месту вашего проживания", – заключил Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220818/prognoz-1810617683.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, олег амиров, россия