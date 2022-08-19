https://ria.ru/20220819/avtomobil-1810626426.html
Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль
Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022
Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль
Купить подержанную машину в России можно с дисконтом, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, уверен президент Союза автоэкспертов и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T02:10
2022-08-19T02:10
2022-08-19T02:10
авто
олег амиров
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Купить подержанную машину в России можно с дисконтом, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, уверен президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он объяснил, где обычно предлагают скидки.Ситуация на вторичном рынке автомобилей может отличаться в разных российских регионах и даже в соседних городах, считает Амиров. По его словам, цена на машину с пробегом зависит не только от ее технического состояния, но и от спроса на ту или иную модель.Потенциальному покупателю б/у автомобиля стоит изучить цены в небольших российских городах, а не только в Москве или Санкт-Петербурге, посоветовал эксперт. Выгодные скидки на определенные модели можно увидеть даже неподалеку от региональных центров, добавил он."В небольшом городе вблизи от регионального центра бывает интересная разница (между заявленной ценой и ценой после скидки, – ред.), те же 50-100 тысяч рублей, в зависимости от состояния автомобиля и его стоимости", – уточнил Амиров.Далеко не все водители готовы преодолеть более тысячи километров, чтобы доставить только что купленную машину к месту своего проживания, но для таких случаев существуют специальные сервисы, продолжил эксперт."Для водителей, которые не умеют ездить по трассам на большие расстояния, есть доставка. Машину можно купить в другом регионе, поставить ее на автовоз, и уже он доставит вам автомобиль к месту вашего проживания", – заключил Олег Амиров в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, олег амиров, россия
Авто, Олег Амиров, Россия
Эксперт рассказал, как найти в России дешевый подержанный автомобиль
Эксперт Амиров посоветовал расширить географию поиска для покупки дешевого автомобиля
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Купить подержанную машину в России можно с дисконтом, если расширить географию поиска и выйти за пределы своего региона, уверен президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. В интервью радио Sputnik он объяснил
, где обычно предлагают скидки.
Ситуация на вторичном рынке автомобилей может отличаться в разных российских регионах и даже в соседних городах, считает Амиров. По его словам, цена на машину с пробегом зависит не только от ее технического состояния, но и от спроса на ту или иную модель.
"Нет четкой корреляции, что в каком-то регионе цены на все модели будут обязательно ниже на 15-20 процентов, чем в Москве. Но некоторые модели, особенно дорогие, в регионах бывает сложнее и дольше продавать, поэтому на них делают скидки", – отметил Амиров.
Потенциальному покупателю б/у автомобиля стоит изучить цены в небольших российских городах, а не только в Москве или Санкт-Петербурге, посоветовал эксперт. Выгодные скидки на определенные модели можно увидеть даже неподалеку от региональных центров, добавил он.
"В небольшом городе вблизи от регионального центра бывает интересная разница (между заявленной ценой и ценой после скидки, – ред.), те же 50-100 тысяч рублей, в зависимости от состояния автомобиля и его стоимости", – уточнил Амиров.
Далеко не все водители готовы преодолеть более тысячи километров, чтобы доставить только что купленную машину к месту своего проживания, но для таких случаев существуют специальные сервисы, продолжил эксперт.
"Для водителей, которые не умеют ездить по трассам на большие расстояния, есть доставка. Машину можно купить в другом регионе, поставить ее на автовоз, и уже он доставит вам автомобиль к месту вашего проживания", – заключил Олег Амиров в интервью радио Sputnik.