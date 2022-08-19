https://ria.ru/20220819/aviaperevozki-1810646647.html

Минтранс отметил повышение спроса на авиаперевозки в России

Минтранс отметил повышение спроса на авиаперевозки в России - РИА Новости, 19.08.2022

Минтранс отметил повышение спроса на авиаперевозки в России

Минтранс РФ отмечает снижение тарифов на авиабилеты в России и повышение спроса на авиаперевозки; российские авиакомпании за январь-июль перевезли более 51... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:08

2022-08-19T09:08

2022-08-19T10:28

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

экономика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минтранс РФ отмечает снижение тарифов на авиабилеты в России и повышение спроса на авиаперевозки; российские авиакомпании за январь-июль перевезли более 51 миллиона пассажиров, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства."Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки", - говорится в релизе Минтранса РФ.Ведомство отмечает, что выплаты субсидий начались в середине июля. Они будут осуществляться ежемесячно в зависимости от фактической перевозки пассажиров. Российским авиакомпаниям из федерального бюджета выделены субсидии в размере 100 миллиардов рублей для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним воздушными линиям. Эти средства могут быть направлены, в том числе, на возмещение расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей, а также на их страхование, техобслуживание и ремонт.Анализ Росавиации, сделанный на основании данных ФАС РФ, показал позитивное влияние этой меры поддержки на снижение стоимости билетов. Так, средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в конце августа составляла: при продаже в начале мая, когда еще не были утверждены правила субсидирования – 8470 рублей; при продажах в середине июня, когда завершился отбор получателей субсидий – 7420 рублей; при продажах в начале августа, учитывая "высокий" сезон и динамическое ценообразование, тариф незначительно вырос до 7770 рублей.Кроме того, говорится в релизе, "на внутренних рейсах российских авиакомпаний значительно увеличилась загрузка кресел, что можно расценивать как увеличение спроса на авиатранспортные услуги. Например, на внутренних маршрутах в июле было занято в среднем 91,5% мест"."Несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается. По предварительным данным, за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллионов пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм