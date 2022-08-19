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На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
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На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"
На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"
Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:07
2022-08-19T11:07
форум "армия-2022"
безопасность
сахалин
россия
курильские острова
армия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует пресс-служба Восточного военного округа.Площадки для посетителей на Сахалине развернуты на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе и в Южно-Сахалинске. На Курилах выставки современных образцов вооружения и военной техники организованы в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир)."Для гостей и жителей островного региона военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили показ современных образцов военной техники, стрелкового оружия, оптических приборов разведки, средств бронезащиты, а также оружие времен Великой Отечественной войны. Впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2022" на выставочной площадке аэродрома Пушистый военнослужащие представили береговые ракетные комплексы "Бастион", - говорится в релизе.По информации пресс-службы ВВО, гости форума также увидели танк Т-80БВ, артиллерийскую установку "Гиацинт", реактивную систему залпового огня БМ-21"Град", российскую разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия.Международный военно-технический форум "Армия-2022" на Сахалине, как и на других площадках по всей стране, в том числе в подмосковной Кубинке, завершится в воскресенье. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html
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сахалин
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форум "армия-2022", безопасность, сахалин, россия, курильские острова, армия
Форум "Армия-2022", Безопасность, Сахалин, Россия, Курильские острова, Армия
11:07 19.08.2022
 
На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"

На Сахалине и Курильских островах стартовал VIII Международный форум "Армия-2022"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует пресс-служба Восточного военного округа.
Площадки для посетителей на Сахалине развернуты на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе и в Южно-Сахалинске. На Курилах выставки современных образцов вооружения и военной техники организованы в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 09:00Наука
Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022"
"Для гостей и жителей островного региона военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили показ современных образцов военной техники, стрелкового оружия, оптических приборов разведки, средств бронезащиты, а также оружие времен Великой Отечественной войны. Впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2022" на выставочной площадке аэродрома Пушистый военнослужащие представили береговые ракетные комплексы "Бастион", - говорится в релизе.
По информации пресс-службы ВВО, гости форума также увидели танк Т-80БВ, артиллерийскую установку "Гиацинт", реактивную систему залпового огня БМ-21"Град", российскую разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" на Сахалине, как и на других площадках по всей стране, в том числе в подмосковной Кубинке, завершится в воскресенье. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:43
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
 
Форум "Армия-2022"БезопасностьСахалинРоссияКурильские островаАрмия
 
 
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