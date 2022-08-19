https://ria.ru/20220819/armiya-2022-1810675367.html

На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"

На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022

На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"

Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:07

2022-08-19T11:07

2022-08-19T11:07

форум "армия-2022"

безопасность

сахалин

россия

курильские острова

армия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует пресс-служба Восточного военного округа.Площадки для посетителей на Сахалине развернуты на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе и в Южно-Сахалинске. На Курилах выставки современных образцов вооружения и военной техники организованы в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир)."Для гостей и жителей островного региона военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили показ современных образцов военной техники, стрелкового оружия, оптических приборов разведки, средств бронезащиты, а также оружие времен Великой Отечественной войны. Впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2022" на выставочной площадке аэродрома Пушистый военнослужащие представили береговые ракетные комплексы "Бастион", - говорится в релизе.По информации пресс-службы ВВО, гости форума также увидели танк Т-80БВ, артиллерийскую установку "Гиацинт", реактивную систему залпового огня БМ-21"Град", российскую разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия.Международный военно-технический форум "Армия-2022" на Сахалине, как и на других площадках по всей стране, в том числе в подмосковной Кубинке, завершится в воскресенье. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html

https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html

сахалин

россия

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

форум "армия-2022", безопасность, сахалин, россия, курильские острова, армия