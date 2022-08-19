На Сахалине и Курилах стартовал форум "Армия-2022"
На Сахалине и Курильских островах стартовал VIII Международный форум "Армия-2022"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. Торжественное открытие VIII Международного военно-технического форума "Армия-2022" состоялось в пятницу на Сахалине и Курильских островах, информирует пресс-служба Восточного военного округа.
Площадки для посетителей на Сахалине развернуты на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе и в Южно-Сахалинске. На Курилах выставки современных образцов вооружения и военной техники организованы в городах Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир).
"Для гостей и жителей островного региона военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили показ современных образцов военной техники, стрелкового оружия, оптических приборов разведки, средств бронезащиты, а также оружие времен Великой Отечественной войны. Впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2022" на выставочной площадке аэродрома Пушистый военнослужащие представили береговые ракетные комплексы "Бастион", - говорится в релизе.
По информации пресс-службы ВВО, гости форума также увидели танк Т-80БВ, артиллерийскую установку "Гиацинт", реактивную систему залпового огня БМ-21"Град", российскую разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе БТР-80, многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ и другие образцы современного вооружения, военной техники и стрелкового оружия.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" на Сахалине, как и на других площадках по всей стране, в том числе в подмосковной Кубинке, завершится в воскресенье. РИА Новости - официальное информационное агентство мероприятия.
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