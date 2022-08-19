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Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
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Наука
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Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022"
Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022"
Ведущие российские ученые и эксперты обсудили развитие квантовых технологий и достижение квантового превосходства в интересах обороны и безопасности государства РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:00
2022-08-19T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
общество
технологии
сергей куликов
россия
московский технический университет связи и информатики (мтуси)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ведущие российские ученые и эксперты обсудили развитие квантовых технологий и достижение квантового превосходства в интересах обороны и безопасности государства на круглом столе, который прошел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Мероприятие было организовано Минобороны России.Открывая дискуссию, ректор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Сергей Ерохин отметил важность квантовых технологий для развития России.Почетный гость круглого стола, заместитель начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов отметил, что все участники дискуссии прекрасно понимают важность стоящих перед нами задач для обеспечения информационного суверенитета государства."Я рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия станет отправной точкой ускоренного развития и внедрения квантовых технологий на федеральном уровне", - подчеркнул он.В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к заключению, что растущее число киберугроз, высокие финансовые потери из-за утечек данных и геополитическая нестабильность требуют тщательного пересмотра подходов к обеспечению безопасности данных, производства и технологической готовности к новым угрозам и векторам атак. По их мнению, одним из основных направлений технологий в обеспечении цифрового и производственного суверенитета должны стать квантовые технологии.У России есть хороший задел в квантовых разработках, отметил д.ф.-м.н., профессор МГУ Сергей Кулик.Участники круглого стола сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что одна из главных задач государства сегодня – фиксация последних достижения в области квантовых технологий и способствование их внедрению в оборонный контур страны.Завершая дискуссию, Сергей Ерохин отметил, что сегодня квантовые технологии доступны лишь небольшому числу стран, среди которых видное место занимает Российская Федерация."Именно кадры будут определять место, которое займет наша страна в начатой гонке и роль университетов в данной гонке тяжело переоценить", – добавил он.Участники обсуждения приняли решение сформировать под эгидой департамента информационных систем Минобороны России постоянно действующую рабочую группу с участием университетов МТУСИ, МГУ и НИТУ "МИСиС" для экспертной оценки разработок в интересах военного ведомства.
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навигатор абитуриента, университетская наука, общество, технологии, сергей куликов, россия, московский технический университет связи и информатики (мтуси), мисис, мгу имени м. в. ломоносова, форум "армия-2022"
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Общество, Технологии, Сергей Куликов, Россия, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), МИСиС, МГУ имени М. В. Ломоносова, Форум "Армия-2022"
09:00 19.08.2022
 

Достижение квантового превосходства обсудили на форуме "Армия-2022"

© Depositphotos / Andrew OstrovskyКвантовая волна
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ведущие российские ученые и эксперты обсудили развитие квантовых технологий и достижение квантового превосходства в интересах обороны и безопасности государства на круглом столе, который прошел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Мероприятие было организовано Минобороны России.
Открывая дискуссию, ректор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Сергей Ерохин отметил важность квантовых технологий для развития России.

"Это стратегическая область знаний, открывающая огромные перспективы перед государством и частными компаниями. Когда мы говорим про квантовые технологии, мы, в первую очередь, говорим о новом уровне безопасности, связанном с технологией квантового распределения ключей; о решении большого числа задач, ранее не поддающихся решению; о развитии отечественной электроники и создании сверхчувствительных датчиков", заявил Ерохин.

Почетный гость круглого стола, заместитель начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов отметил, что все участники дискуссии прекрасно понимают важность стоящих перед нами задач для обеспечения информационного суверенитета государства.
"Я рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия станет отправной точкой ускоренного развития и внедрения квантовых технологий на федеральном уровне", - подчеркнул он.
В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к заключению, что растущее число киберугроз, высокие финансовые потери из-за утечек данных и геополитическая нестабильность требуют тщательного пересмотра подходов к обеспечению безопасности данных, производства и технологической готовности к новым угрозам и векторам атак. По их мнению, одним из основных направлений технологий в обеспечении цифрового и производственного суверенитета должны стать квантовые технологии.
У России есть хороший задел в квантовых разработках, отметил д.ф.-м.н., профессор МГУ Сергей Кулик.

"На уровне "железа" эти разработки экспериментально отрабатываются в наших ведущих научно-исследовательских учреждениях, академических институтах и университетах. Фундаментальная наука уделяет большое внимание исследованиям в области квантовых вычислений, однако настоящий прорыв нам всем еще только предстоит", – рассказал он.

Участники круглого стола сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что одна из главных задач государства сегодня – фиксация последних достижения в области квантовых технологий и способствование их внедрению в оборонный контур страны.
Завершая дискуссию, Сергей Ерохин отметил, что сегодня квантовые технологии доступны лишь небольшому числу стран, среди которых видное место занимает Российская Федерация.
"Именно кадры будут определять место, которое займет наша страна в начатой гонке и роль университетов в данной гонке тяжело переоценить", – добавил он.
Серверная - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 08:59
Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети
Участники обсуждения приняли решение сформировать под эгидой департамента информационных систем Минобороны России постоянно действующую рабочую группу с участием университетов МТУСИ, МГУ и НИТУ "МИСиС" для экспертной оценки разработок в интересах военного ведомства.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаОбществоТехнологииСергей КуликовРоссияМосковский технический университет связи и информатики (МТУСИ)МИСиСМГУ имени М. В. ЛомоносоваФорум "Армия-2022"
 
 
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